Apple vend des AirPods 3 reconditionnés sur son refurb

Depuis hier, Apple propose les AirPods 3 dans sa boutique de produits reconditionnés, rendant les écouteurs disponibles à un prix plus doux que le neuf, tout en conservant les mêmes avantages ou presque. C'est d'ailleurs la première fois qu'Apple met en vente des AirPods reconditionnés.

Enfin des AirPods sur le refurb

Les AirPods 3 reconditionnés comprennent un étui de chargement MagSafe et sont proposés au prix de 149 $, soit une réduction de 30 $ par rapport au prix normal de 179 $. On trouve également la version basique, sans la recharge sans fil à 139 $. Si les AirPods 3 ne vous intéressent pas, sachez qu'Apple prépare également l'arrivée des AirPods Pro 2 reconditionnés à 209 $, soit 40 $ de réduction. C'est intéressant et cela laisse présager d'un futur arrivage, bien que l'on trouve actuellement des réductions au moins aussi importantes sur le neuf, cf la promotion sur les AirPods 3 et la promotion sur les AirPods Pro 2. En France, les prix normaux sont de 209€ et 299 €, respectivement.

Pourquoi acheter reconditionné

Les produits reconditionnés d'Apple sont presque identiques aux produits neufs et sont soumis à un processus de test rigoureux. Les composants défectueux sont remplacés et un nettoyage approfondi est effectué, ce qui est particulièrement important pour les écouteurs qui se placent dans les oreilles. Les batteries et les coques sont neuves, sans oublier la garantie d'un an.



Les AirPods de troisième génération sont sortis en octobre 2021. Ils sont dotés d'un nouveau design inspiré des modèles "Pro", de commandes par capteur de force, de l'égalisation adaptative, de l'audio spatial et de la fonction de recharge MagSafe.