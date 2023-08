tvOS 17 confirme les puces A17 sur iPhone 15 Pro et A16 sur iPhone 15

Décidément, tvOS nous réserve bien des surprises dans sa version 17 bêta. Après avoir référencé les identifiants des quatre futurs modèles d'iPhone 15, tvOS 17 semble confirmer les choix d'Apple en matière de processeurs pour les différents appareils à venir en septembre prochain. La puce A17 en fait évidemment partie.

La puce A17 uniquement pour les iPhone 15 Pro / Pro Max

Apple a ajouté des références à des identifiants tels que iPhone15,4, iPhone15,5, iPhone16,1 et iPhone16,2 dans la première version bêta de tvOS 17, et ces références sont restées présentes pendant plusieurs versions bêta avant qu'Apple ne les retire dans la version bêta 5. La numérotation correspond aux rumeurs selon lesquelles Apple utilisera la puce A17 gravée en 3nm pour l'iPhone 15 Pro et Pro Max, tandis que l'iPhone 15 et 15 Plus recevront la même puce A16 que celle utilisée dans l'iPhone 14 Pro et Pro Max.

Les identifiants iPhone15,4 et iPhone15,5 sont dans le même ordre que ceux de l'iPhone 14 Pro et Pro Max, qui sont respectivement iPhone15,2 et iPhone15,3. Apple utilise le "15" pour désigner les appareils équipés de la puce A16. L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, par exemple, sont des iPhone14,7 et iPhone14,8 parce qu'ils conservaient la puce A15 des iPhone 13.



Les numéros iPhone16,1 et iPhone16,2 seront les premiers iPhones équipés de la toute nouvelle puce A17, ces numéros de modèle faisant donc probablement référence à l'iPhone 15 Pro et à l'iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 : A16

iPhone 15 Plus : A16

iPhone 15 Pro : A17

iPhone 15 Pro Max : A17

Le leaker Aaron a également trouvé des références à un iPhone 14,1 et un iPhone 14,9, des appareils qui auraient une puce A15. Il n'est pas clair s'il s'agit d'appareils à part ou des variantes destinées à des marchés exotiques. L'iPhone14,1 en particulier est très intriguant car Apple a déjà utilisé les identifiants de l'iPhone 14,2 à l'iPhone 14,8.



Tout ceci confirme une fois de plus ce que les analystes et leakers nous disent depuis des mois, à savoir qu'Apple maintiendra une différenciation entre ses gammes avec une génération de puce d'écart, une coutume introduite depuis l'an dernier.



Apple prévoit de présenter les nouveaux iPhone 15 dans un peu moins d'un mois, la date du 12 septembre tenant la corde pour le keynote de rentrée.