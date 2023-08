La version web de Threads arrive cette semaine

Threads a été un réseau social qui a connu une explosion de sa fréquentation dès le lancement, au point d’inquiéter Elon Musk qui avait récemment acquis Twitter pour plus de 40 milliards de dollars. Heureusement pour Musk, Threads a très vite vu ses utilisateurs déserter le réseau social, cela s’explique essentiellement par le manque de fonctionnalités et par l’absence de la version web. Heureusement, les choses avancent vite !

Threads devrait débarquer cette semaine en version web

Selon une révélation du Wall Street Journal, une version web du réseau social “Threads”, développé par Meta, serait sur le point de voir le jour. Cette annonce a été confirmée par Mark Zuckerberg, le PDG de Meta. Lancée au début du mois de juillet, Threads est rapidement devenue une application incontournable pour les utilisateurs iOS et Android. À son origine, l’interface web de Threads se contentait d’afficher un simple compte à rebours accompagné d’un lien vers ses applications mobiles. Les utilisateurs désireux d’interagir pleinement avec le réseau devaient donc passer obligatoirement par l’application mobile.



Cet obstacle n’a toutefois pas freiné l’engouement pour Threads. Grâce à la facilité d’inscription pour les utilisateurs d’Instagram, l’application a su conquérir 100 millions d’utilisateurs en un temps record. Cependant, malgré son succès et plusieurs mises à jour, Threads n’a offert qu’une version web limitée à ses utilisateurs.

Face à cette situation, Mark Zuckerberg avait laissé entendre (un mois seulement après le lancement de Threads) que les utilisateurs pourraient bientôt bénéficier d’une version web complète. Avec cette prochaine sortie web, Threads espère donc renforcer sa position et rivaliser plus frontalement avec le géant Twitter.



Les utilisateurs attendent avec impatience cette nouvelle version qui pourrait révolutionner leur expérience sur Threads et permettre au réseau de Meta de revenir sur le devant de la scène. En ce qui concerne la sortie de Threads en Europe, c’est toujours silence radio, visiblement, Mark Zuckerberg n’accorde pas plus d’importance à l’Europe qu’on le pensait !