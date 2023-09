Volkswagen annonce une Golf GTI électrique : la ID.GTI !

La gamme ID de Volkswagen est désormais l'une des plus complètes chez les constructeurs traditionnels, derrière Mercedes, avec des véhicules allant de la compacte ID.2 au crossover ID.4. Reste que les sportifs dans l'âme n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent, contrairement à chez Audi ou Mercedes justement. VW a répondu à cette question avec le concept ID.GTI, une voiture électrique à hayon qui sera "peut-être" produite en série.

La nouvelle Golf GTI

À l'instar de la GTI originale qui l'a inspirée, il s'agit d'une voiture compacte et sportive, un segment hautement concurrentiel. En termes de dimensions, la nouvelle GTI est plus courte mais plus grande que la Golf GTI thermique, avec un volume intérieur légèrement supérieur. L'ID.GTI est basée sur la compacte ID.2all, à laquelle elle ajoute des caractéristiques telles que des jantes de 20 pouces, des spoilers avant, latéraux et arrière, un diffuseur arrière, une calandre en nid d'abeille, des phares antibrouillard à LED et bien plus encore comme un coloris rouge spécifique.

Plus que l'esthétique, la future GTI du groupe allemand bénéficiera également d'améliorations au niveau de la tenue de route et des performances, mais VW n'a pas donné plus de détails. La ID.2all est équipée d'un moteur de 223 ch, capable d'atteindre une vitesse de 100 km/h en moins de sept secondes, avec une autonomie estimée à 450 km. L'ID.GTI devrait largement dépasser ces chiffres, et la vitesse de pointe devrait également être plus élevée.

VW a précisé que l'ID.GTI serait équipée d'un blocage de différentiel de l'essieu avant à commande électronique offrant un contrôle de la traction, tout comme l'actuelle Golf GTI. Et cela fonctionnera encore mieux, écrit la société, "parce que la configuration du moteur électrique, comme tout système électrique, peut être modifiée presque à l'infini". Le centre de gravité est également bas, ce qui facilite la conduite, grâce à l'emplacement de la batterie sous les pieds des occupants.

À l'intérieur, le concept ID.GTI est équipé de sièges sport en tartan (un clin d'oeil à la première GTI), d'un sélecteur de conduite, d'un volant plus sportif et d'un combiné d'instruments de 10,9 pouces, ainsi que d'un système d'infodivertissement de 12,9 pouces. Il est également doté d'un affichage tête haute AR, qui projette des informations telles que la vitesse et même le tracé du circuit, à la fois pour le conducteur et le passager avant. Un bouton spécial GTI active un système d'éclairage rouge.

Volkswagen a déclaré qu'il produirait le concept ID.GTI, mais n'a pas précisé quand ni à quel prix il serait vendu. Il y a fort à parier qu'il arrivera à peu près en même temps que l'ID.2all, dont le prix est inférieur à 25 000 euros d'après le constructeur avec une sortie prévue pour 2025. Il s'agit probablement de la mort de la Golf thermique... en attendant l'émergence des carburants de synthèse.



Une chose est sûre, en attendant une Tesla Model 1 ou Model 2, il y a de la place pour un tel modèle.