AirConsole arrive dans les Volkswagen récentes (Golf, Tiguan, ID.3, etc)

Volkswagen, le constructeur allemand numéro un, s'associe à la plateforme de jeu AirConsole pour offrir à ses clients (et leurs passagers) la possibilité de jouer à bord des véhicules. Parallèlement aux lignes de produits ID.7, ID.5, ID.4 et ID.3 (à partir du logiciel ID. 4.0), AirConsole sera également disponible pour la nouvelle Passat, le nouveau Tiguan, la nouvelle Golf et le nouveau Golf Estate.

AirConsole sur la route

La plateforme de jeux AirConsole, disponible sur de nombreuses plateformes dont iOS (cf plus bas), propose une nouvelle forme de divertissement pour les personnes en déplacement, idéale pour les moments de pause ou pendant la recharge. Grâce à cette plateforme, l’écran d'infodivertissement du véhicule se transforme en une véritable console de jeux, tandis que le smartphone des utilisateurs devient une manette. Il s'agit ni plus ni moins d'un service de cloud gaming.

Les passagers peuvent ainsi jouer ensemble via leur smartphone, recréant l'expérience d'une console de salon, mais cette fois dans leur véhicule. La société aux 684 000 employés prévoit de déployer AirConsole dans certains pays européens dès la mi-septembre, dont la France. L'offre devrait s'élargir à de nouveaux jeux et à un plus grand nombre de pays européens d'ici la fin de l'année 2024/2025. Les USA et le Canada ne semblent pas concernés pour le moment.

Pour profiter de cette expérience de jeu en voiture, les utilisateurs n'ont besoin que de leur smartphone, qui sert de manette, et de l'écran "Active Info Display". Une fois l'application AirConsole lancée dans le véhicule, la connexion entre le smartphone et le système du véhicule s’établit simplement en scannant un code QR affiché à l'écran. La plateforme AirConsole permet de jouer à plusieurs simultanément, y compris pour les passagers arrière. Cependant, le véhicule doit être garé pour pouvoir jouer, dixit la marque.



Les jeux disponibles via AirConsole comprennent Death Squared, Whack Attack, Burnin' Rubber 5 et Mega Monster Party. Autant dire qu'il ne s'agit pas de titres AAA comme on peut en trouver dans les Tesla avec Cyberpunk 2077 ou GTA 5.



PS : si vous voulez jouer à AirConsole sur iPhone ou iPad, retrouvez l'application officielle ci-dessous. Le catalogue est plus étoffé que pour les voitures, mais est encore loin de la concurrence.

Télécharger le jeu gratuit AirConsole