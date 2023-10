La nouvelle carte "The Fungle" arrive le 24 octobre dans Among Us

La sensation Among Us, un jeu publié par Innersloth en 2018 qui pousse les joueurs à se méfier d'absolument toutes les personnes qu'ils connaissent, va bientôt recevoir une nouvelle carte. La grosse mise à jour "The Fungle" annoncée récemment sera bientôt disponible sur iOS, Android et PC. Depuis, c'est l'effervescence autour de ce que nous préparent les développeurs.

Among Us accueille une nouvelle carte

Voici la bande-annonce animée d'Innersloth annonçant la nouvelle carte :

Avec "The Fungle", préparez-vous à explorer une île déserte remplie de champignons mystérieux, de nouvelles tâches et d'imposteurs mortels.



Parlez-en à vos amis, à votre famille et à vos ennemis. Marquez vos calendriers. Nettoyez vos bouches d'aération. Criez. Pleurez. Vous savez, les choses habituelles. J'ai hâte de vous voir tous y jouer bientôt !

"The Fungle" sera disponible le 24 octobre dans Among us, une date que tous les fans ont déjà coché. En guise de bonus spécial, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre à la boutique du jeu pour obtenir gratuitement des autocollants The Fungle en édition limitée.

C'est quoi Among US

Sorti en 2018, le jeu Among Us! a connu un succès mitigé au départ, réussissant tout de même à fédérer une petite base de joueurs solide. Pourtant, depuis quelques semaines, le jeu de InnerSloth caracolait en tête du top des ventes sur Steam, détrônant un certain Fall Guys. C'est en 2020, en pleine pandémie, que le jeu de stratégie a explosé les compteurs sur iPhone, iPad et Android.



Le but du jeu ? C'est très simple : on y incarne un membre d'équipage d'un vaisseau spatial avec l'objectif de mettre à mal un ou plusieurs imposteurs qui, eux, devront tout faire pour saboter l'équipage. Un "Loups-Garous" nouvelle génération qui permet de jouer de 4 à 10 joueurs, et donc de passer du bon temps avec ses amis.

Télécharger le jeu gratuit Among Us!