Mais où est la loupe sur iOS 17 ?

Bien que l'application Loupe soit toujours présente sur iPhone, l'option identique via le menu d'annotation a disparu sur iOS 17. Simple bug ou véritable changement de la part d'Apple ?

Disparition étrange

Si vous cherchez la loupe dans le menu d'annotation sur iOS 17, ne vous tracassez pas, elle est absente. Assez étrange, surtout qu'Apple évoque toujours sa présence sur la page support dédiée à cette fonctionnalité.



Le menu d'annotation est disponible à plusieurs moments, notamment après une capture d'écran ou lors de la modification d'une photo et d'une vidéo dans l'application Photos d'Apple. Initialement, il suffit d'appuyer sur le bouton + en bas à droite à côtés des crayons d'édition puis de sélectionner l'option loupe.

Sur iOS 17, le menu + affiche six options, mais ne propose plus celle permettant de zoomer dans l'image. Les plus attentifs indiquent que cette bizarrerie est présente depuis la toute première version bêta d'iOS 17 et qu'elle n'est toujours pas disponible dans la bêta d'iOS 17.2. En revanche, la loupe via le menu d'annotation est belle et bien présente sur Mac.



Même si cette fonctionnalité n'est sûrement pas utilisée par la majorité des utilisateurs, il reste important de prévenir les personnes concernées. En tout cas, impossible de savoir si Apple a l'intention de corriger ceci dans les semaines et mois à venir.