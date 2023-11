Les films en 3D apparaissent sur Apple TV pour le Vision Pro

Surprise, certains films proposent désormais une version 3D dans l'application Apple TV sur tvOS 17.2 bêta. Comme l'a repéré FlatpanelsHD, ce serait probablement destiné au prochain casque Apple Vision Pro à venir début 2024.



Dans la section des métadonnées d'un film compatible, une nouvelle icône "3D" apparaît à côté des symboles Dolby Vision, 4K, classification par âge, etc. L'icône 3D a la forme d'un casque, ce qui indique que l'expérience de lecture en 3D ne sera accessible qu'avec le casque AR/VR de la marque américaine.

Un catalogue 3D sur Apple TV

Pour l'instant, l'icône 3D apparait sur une petite vingtaine de titres, dont Jurassic World Dominion, Pacific Rim Uprising et Shrek. On ne sait pas encore exactement quelle fréquence d'images et quelle résolution 3D sont disponibles pour ce maigre catalogue qui ne demandera qu'à s'allonger.

Bien que les téléviseurs 3D aient fait un flop il y a une dizaine d'années, car très peu utilisés sur ce mode, il est possible que la tendance s'inverse avec des casques AR/VR comme le Vision Pro. Lors de la présentation du produit à la WWDC 23, Apple a fait une démonstration d'un extrait d'"Avatar : La voie de l'eau" pour montrer comment le Vision Pro peut plonger l'utilisateur dans une expérience cinématographique en 3D époustouflante. Les testeurs l'ont d'ailleurs qualifié de tout un tas de superlatifs, l'ordinateur spatial procurant une immersion bien meilleure que les salles de cinéma dédiées.



Apple n'a pas encore confirmé si la 3D sera incluse dans le prix d'achat standard des films de l'Apple TV App Store, ou si elle sera payante. Si elle fait comme pour la 4K en 2017, lors de l'introduction de l'Apple TV 4K, elle ne devrait pas demander un euro de plus à ses clients.



Quand on sait que le Vision Pro sera vendu 3 499 dollars aux États-Unis "au début de l'année prochaine", on se dit que cela peut comprendre l'option 3D sur Apple TV. Si vous êtes intéressés, sachez que le casque ne sortira pas avant fin 2024 au Canada, et probablement en 2025 en France et dans les autres pays.