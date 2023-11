Apple a cartonné au Moyen-Orient avec les derniers iPhone

Cela fait depuis de nombreuses années qu'Apple a conquis le monde avec ses iPhone, si le géant californien peut avoir quelques difficultés dans certains pays, globalement, l'iPhone est un succès presque partout. Habituellement, les rapports d'analyse s'intéressent principalement aux ventes en Europe, aux États-Unis et en Asie, voir un rapport mentionner les ventes au Moyen-Orient est un peu moins fréquent. Selon la dernière analyse du cabinet Canalys, les ventes de smartphones ont explosé au Qatar, en Arabie Saoudite... Et Apple est très bien placé face à ses concurrents !

L'iPhone est en grande forme

Au troisième trimestre de 2023, le Moyen-Orient a vu une hausse importante des ventes de smartphones, avec 12 millions d'appareils vendus. Cette belle performance montre que 21% de smartphones supplémentaires ont été vendus par rapport à l'année dernière. D'après le rapport de Canalys, l'Arabie saoudite a eu beaucoup plus de ventes de smartphones avec une augmentation de 46 %, tandis que les Émirats arabes unis ont eu une petite hausse de 2 %. L'Irak a connu une grande augmentation de 57 %, surtout pour les smartphones qui coûtent moins de 150 dollars, autrement dit, Apple n'est pas concerné.

Dans ce contexte florissant, Apple a su s'imposer comme un acteur majeur, se classant comme le deuxième plus grand expéditeur en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, troisième au Qatar et au Koweït. Le géant californien bénéficie d'une préférence notable en raison de la valeur de revente élevée des iPhone, une caractéristique attractive pour les consommateurs dans ces pays.



Même si Apple est bien représenté en Moyen-Orient, c'est l'entreprise chinoise, TRANSSION, qui s'en sort le mieux. La firme a enregistré sur ce trimestre une augmentation de 130% de ses ventes, en partie grâce aux modèles d'entrée de gamme qui font le succès de son catalogue.



