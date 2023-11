Nvidia accusé d’avoir volé du code à la firme française Valeo

Nvidia qui est mondialement connu pour ses cartes graphiques et ses autres produits et services à succès se serait laissé tenter par un vol de secrets commerciaux de grande ampleur. Du moins, c’est ce qu’affirme la firme française Valeo qui poursuit en justice le géant américain !

Une affaire très sérieuse qui pourrait faire condamner Nvidia

Nvidia fait face à des allégations graves de la part de l’entreprise française Valeo, un équipementier automobile, qui l’accuse d’avoir utilisé illégalement son code source. Valeo a engagé des poursuites judiciaires après qu’une erreur lors d’une présentation en ligne a exposé des documents sensibles. L’incident s’est produit durant une réunion virtuelle en 2022, quand un ingénieur de Nvidia, Mohammad Moniruzzaman, a accidentellement partagé son écran, révélant ainsi du code source appartenant à Valeo. Ce code a été immortalisé par des captures d’écran prises par des employés de Valeo.



Les deux entreprises collaboraient sur un système d’aide au stationnement et à la conduite, mais Nvidia avait remporté un contrat en 2021 pour développer un programme similaire, supplantant Valeo. Moniruzzaman est accusé d’avoir emporté “des dizaines de milliers de fichiers” et 6 Go de données de Valeo avant de rejoindre Nvidia. Il a reconnu le vol de données et a été condamné par une juridiction allemande à payer une amende de 14 400 euros.

Nvidia, de son côté, nie tout intérêt pour le code de Valeo et affirme avoir pris des mesures pour protéger les droits de la société française. Valeo soutient que Nvidia a économisé des millions en coûts de développement et généré des bénéfices indus grâce à ce vol de secrets industriels. Ce cas rappelle une affaire similaire impliquant Waymo et Uber en 2017, où Waymo avait poursuivi Uber pour vol de documents de conception par un ancien employé.



