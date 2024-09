Cygames annonce Shadowverse Worlds Beyond sur mobile et PC pour 2024

Lors de son événement Shadowverse Next 2024, Cygames a annoncé un nouveau titre : Shadowverse : Worlds Beyond. Prévu pour iOS, Android et PC, ce nouveau titre proposera de nombreuses nouveautés, notamment un système de lobby qui vous permettra de jouer au Mahjong, d'aller à la pêche, et bien plus encore. Tout un programme.

Shadowverse Worlds Beyond se montre en vidéo

Alors que Shadowverse CCG était d'abord sorti en Asie, avant d'atterrir chez nous, Worlds Beyond sera lancé en Asie, Europe et Amérique du Nord en même temps. Si le principe de base reste le même, il y aura de nouvelles fonctionnalités comme Super Evolution, Engage, et aussi des personnages. Les nouveaux personnages sont Dreizehn et Lovesign.



Regardez la présentation complète de Shadowverse Next 2024 ci-dessous :



Le studio japonais indique que la plateforme de distribution de la version PC n'a pas encore été décidée. Elle sera lancée sur iOS, Android et PC à l'été 2024.



Pour ceux qui ne connaîtraient pas Shadowverse, il s'agit d'un jeu de cartes à collectionner en ligne, apprécié par une communauté active de plus d'un million d'utilisateurs actifs, où les joueurs s'engagent dans des batailles stratégiques. Que ce soit pour affronter des adversaires en ligne ou suivre le mode histoire, il vous faudra élaborer des stratégies et maîtriser les pouvoirs de différentes appartenances, avec un choix de plus de 2000 cartes. Le tout étant magnifiquement réalisé et traduit en français.



En attendant le lancement de ce nouveau jeu, Shadowverse reste disponible sur iOS, Android et PC. Si vous êtes sur Switch, le jeu Shadowverse : Champion's Battle est une alternative intéressante. Cygames a également annoncé un nouveau tournoi mondial Shadoverse avec un prix de 10 millions de yens pour le vainqueur en 2025. Le jeu Shadowverse actuel continuera à fonctionner parallèlement à ce nouveau titre, ce qui est une bonne nouvelle.

Télécharger le jeu gratuit Shadowverse CCG