Le mini vidéoprojecteur XGIMI Halo+ est en promotion

Sur le marché des vidéoprojecteurs portable, on peut mentionner la marque XGIMI, un fabricant qui n'est pas réputé pour proposer les produits les moins chers, mais qui est clairement reconnu pour la qualité, la fiabilité et la durabilité de ses petits vidéoprojecteurs. Aujourd'hui, une grosse promotion vient d'apparaître sur le XGIMI Halo+, l'occasion de se faire plaisir ou d'offrir pour Noël, l'un des meilleurs vidéoprojecteurs du catalogue XGIMI.

Découvrez le XGIMI Halo+ à -18%

Les promotions sur les vidéoprojecteurs de XGIMI ne sont pas fréquentes, mais quand la marque organise des "bons plans", il est possible d'obtenir des remises parfois très intéressantes. À quelques jours de Noël, XGIMI a décidé de faire un clin d'œil aux personnes qui n'ont pas encore acheté leur cadeau de Noël. Pour une durée temporaire, le Halo+ 1080p est disponible à seulement 699€ au lieu de 849€, ce qui représente une réduction de -18%.



Alors bien sûr, ça reste cher, mais attendez-vous à des caractéristiques et des fonctionnalités qui vont forcément vous convaincre. Est-ce que ce produit peut remplacer une télévision ? La réponse est un OUI.

Pourquoi le XGIMI Halo+ est l'un des meilleurs vidéoprojecteurs portables ?

La réponse réside dans son mélange unique de performance et de commodité. Débutons par son atout majeur : sa capacité à projeter une image 1080p d'une luminosité exceptionnelle. Grâce à ses 700 lumens ISO, le Halo+ se distingue par une qualité d'image remarquable, idéale pour des soirées jeux en famille ou des projections de films dans le jardin, même dans des conditions de faible luminosité.



Mais ce qui rend vraiment le Halo+ incontournable, c'est sa simplicité d'utilisation. La mise au point automatique et la correction trapézoïdale garantissent une image toujours nette et bien alignée, sans effort de votre part. Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur votre divertissement, sans vous soucier des réglages techniques.

En parlant de portabilité, le Halo+ excelle avec sa conception compacte et sa batterie intégrée de 59.454Wh. Cette dernière offre jusqu'à 2.5 heures de divertissement sur grand écran, où que vous soyez. Que ce soit pour une soirée cinéma impromptue ou une présentation en déplacement, le Halo+ est toujours prêt.



Enfin, l'expérience audio n'est pas en reste. Les enceintes Harman Kardon de 10W intégrées au Halo+ produisent un son Hi-Fi clair et sans distorsion, complétant ainsi l'expérience cinématographique. Que vous organisiez une soirée karaoké ou que vous écoutiez simplement votre playlist préférée, le Halo+ vous garantit une qualité sonore impressionnante.



Le XGIMI Halo+ se distingue par sa combinaison de haute qualité d'image, de facilité d'utilisation, de portabilité et d'excellence sonore. C'est un choix idéal pour ceux qui recherchent un vidéoprojecteur portable capable de transformer n'importe quel espace en une salle de cinéma immersive.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.