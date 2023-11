Le vidéoprojecteur portable XGIMI MOGO Pro+ est en promotion

Vous êtes en quête d'un nouvel écran à votre domicile, mais vous ne souhaitez pas installer une nouvelle télévision dans votre chambre ou salon ? Le vidéoprojecteur portable de XGIMI est peut-être la solution qu'il vous faut. La célèbre marque spécialisée dans les petits vidéoprojecteurs haut de gamme que vous pouvez transporter partout offre une belle remise à travers une offre Fnac !

La promotion qui va vous faire craquer

Pour une durée temporaire, la Fnac propose une magnifique remise sur le XGIMI MOGO Pro+, un vidéoprojecteur qui nous fait de l'œil depuis plusieurs mois à la rédaction d'iPhoneSoft. Ce petit appareil vous permet de projeter une image en 1080p à 300 Lumens avec un son de très haute qualité. Réputé pour se consacrer au développement de produits innovants, XGIMI excelle depuis des années sur le marché des vidéoprojecteurs portable qui intègrent Android TV. Au cours de ces cinq dernières années, la marque a remporté 25 prix internationaux pour récompenser plusieurs produits de son catalogue.



Proposée normalement à 649,99€, la Fnac baisse le prix à 449,99€, ce qui représente une remise de 31% par rapport au prix officiel. Si vous possédez l'abonnement Fnac+, la livraison Express est possible, vous pouvez aussi le retirer en Fnac s'il y a du stock à proximité de vous.

Pourquoi le XGIMI MOGO Pro+ n'est pas comme les autres vidéoprojecteur portable

Innovation visuelle en poche – Imaginez pouvoir emporter votre expérience cinématographique n'importe où, sans compromis sur la qualité. Le XGIMI MOGO Pro+ réalise ce rêve. Avec sa résolution 1080p réelle et sa compatibilité avec les contenus 4K Ultra HD, il offre une netteté d'image incomparable, surpassant les projecteurs 720p traditionnels par une clarté accrue de 225 %.

Autre avantage de ce vidéoprojecteur portable, c'est sa durée de vie, il possède 30 000 heures de vie LED pour durer plusieurs années ! De nombreux avantages qui arrivent à convaincre toujours plus d'utilisateurs à travers le monde.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.