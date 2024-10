L'app Burger King détecte la gueule de bois pour offrir des réductions

Qui dit fêtes de fin d’année, dit très souvent consommation d'alcool en forte hausse. Si vous êtes vous aussi dans ce cas, l'application Burger King pourrait vous réconforter. En cas de gueule de bois, aussi appelée "hangover" en anglais (le titre d'un célèbre film renommé chez nous par un autre terme anglais "Very Bad Trip"), BK propose le dispositif "Hangover Whopper".

Burger King fait le buzz

La filiale brésilienne du géant de la restauration rapide vient de lancer un programme qui garantit à tous ceux qui ont une "sale tête" au réveil la joie de remporter des réductions. Le principe est simple, à l'aide de la reconnaissance faciale, l’application Burger King va scanner le visage de l'utilisateur et ainsi détecter le niveau de gueule de bois.

Plus la cuite détectée est légendaire, plus la récompense est élevée. Une bonne idée qui pourrait être utile également à tous ceux qui envisagent de prendre le volant après avoir une soirée arrosée. Tout le monde n'a pas un éthylotest sous la main, et, dans ce genre de cas, il vaut mieux éviter d'aller en demander un aux forces de l'ordre. Regardez la vidéo promotionnelle :

En prévision des fêtes de fin d'année, Burger King Brasil et l'agence DM9 ont innové avec une nouvelle campagne : désormais, toute personne souhaitant obtenir de l'aide pour combattre sa gueule de bois le lendemain pourra bénéficier de réductions exclusives sur les célèbres sandwichs de la marque : le Whopper Jr. Double, Whopper et Whopper Double.

Quoiqu'il en soit, l'opération marketing fait mouche, une fois de plus avec BK. Le concurrent de McDo a travaillé avec l’agence DM9 pour réaliser une nouvelle campagne marquante. Dommage que la fonctionnalité ne soit pas disponible en France.



En tout cas, on se souvient de la précédente inspirée de la Casa de Papel qui vous invitait tout simplement à voler des Whopper, ainsi que la publicité qui a fait bugger les enceintes Google. De plus, il n'est pas rare de rire en jetant un oeil au fil d'actualité Twitter/X de Burger King, en France comme à l'étranger.



