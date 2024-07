Google a annoncé en interne d’autres licenciements pour 2024

Si Apple peut être fière de quelque chose, c’est d’avoir résisté à la tendance des licenciements massifs aux États-Unis, ces derniers mois. C’est loin d’être le cas de géants comme Amazon ou Google qui ont licencié par milliers des employés qui n’étaient plus considérés comme indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Après 1000 licenciements qui viennent d’avoir lieu, Google a révélé en interne que d’autres vagues de licenciements auront lieu cette année, laissant les salariés dans l’incertitude et la peur de perdre leur emploi !

Google n’a pas fini avec les licenciements

Google se prépare à de nouvelles réductions de personnel en 2024, malgré une récente série de licenciements affectant plus de 1 000 employés en 2023, ainsi que chez Waze. Cette annonce, faite par le PDG Sundar Pichai, intervient dans un contexte de restructuration continue de l’entreprise. La plateforme YouTube, une filiale de Google, n’a pas été épargnée par ces licenciements, celle-ci a perdu 100 postes. D’après la direction, cette décision reflète les efforts de l’entreprise pour s’adapter aux défis économiques actuels et réaliser ses ambitions à long terme.



Dans une note interne adressée aux employés, Pichai a souligné la nécessité de prendre des décisions difficiles pour maintenir la compétitivité et la croissance de Google. Il a également informé le personnel de la probabilité de licenciements supplémentaires au cours de l’année 2024.

Cependant, Pichai a rassuré les employés en précisant que ces réductions d’effectifs seraient moins importantes que celles de l’année précédente, qui avaient concerné 12 000 personnes, soit 6 % de l’effectif total de l’entreprise. Il a aussi mentionné que ces changements n’affecteraient pas toutes les équipes.



Les licenciements effectués la semaine dernière ont touché divers secteurs de Google, notamment :

Le hardware

L’ingénierie

Le marketing

Les services

Cette démarche s’inscrit dans un plan plus large d’ajustements continus, visant à optimiser la répartition des ressources et l’impact sur certains postes. Un représentant de Google a être que des modifications organisationnelles sont en cours pour renforcer l’efficacité de l’entreprise. Ces ajustements incluent la suppression de postes à l’échelle internationale, une mesure jugée nécessaire pour aligner les objectifs de l’entreprise avec les réalités du marché actuel.



