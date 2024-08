Tencent préparerait une adaptation mobile de Elden Ring

D'après un récent rapport de Reuters, la société Tencent travaille à l'adaptation sur mobile du jeu Elden Ring de FromSoftware et Bandai Namco Entertainment. Une énorme surprise qui permettrait aux joueurs mobiles de mettre la main sur l'un des jeux les plus acclamés par la critique au cours de la dernière décennie.

Elden Ring Mobile dans les cartons

Les fans de Souls-like ne sont évidemment pas à plaindre sur iOS ou Android, notamment grâce à des titres comme Pascal's Wager. Mais un portage d'Elden Ring ne serait pas de refus. Connaissant les habitudes du géant chinois Tencent, on peut s'attendre à un jeu gratuit avec des achats d'applications, dans la même veine que Genshin Impact. Tencent possède également une participation de 16% dans FromSoftware.



Regardez le trailer d'Elden Ring, un jeu issu de la collaboration entre le créateur de jeux Hidetaka Miyazaki et l'écrivain George R. R. Martin :

En attendant une annonce officielle, espérons une version complète avec les extensions et DLC. Elden Ring est disponible sur PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One et Steam dans le monde entier. Fait intéressant, il est également compatible avec la Steam Deckk, ce qui est une indication supplémentaire pour le portage mobile.

Notre avis sur Elden Ring

Pour y avoir joué sur PS4, on peut dire sans se tromper qu'Elden Ring est le jeu le plus grand et le plus ambitieux de FromSoftware à ce jour. Avec une durée de vie dantesque, des combats difficiles et des tonnes d'ennemis à croiser, cet action-RPG possède un contenu pléthorique. Les armes, les quêtes secondaires, les secrets et les compétences qu'on peut trouver sont innombrables et toujours intéressantes. Mieux, il y a un mode coopératif pour prolonger le plaisir.

En clair, comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild avant lui, Elden Ring est un jeu qui a fait avancer un genre tout entier.