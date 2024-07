Nothing ajoute ChatGPT dans ses écouteurs Ear et Ear (a)

Pour concurrencer des géants comme Apple sur le marché des écouteurs sans fil, il faut avoir des idées innovantes qui détourneront l'attention des consommateurs. À ce petit jeu, la marque Nothing est loin d'être la plus mauvaise. Constatant l'intérêt croissant envers l'intelligence artificielle, Nothing a décidé de jouer la carte de l'IA, la marque intègre ChatGPT dans ses derniers écouteurs qui sortent aujourd'hui ! Pas de chance pour Apple, c'est justement le point faible des AirPods : Siri, qui est très loin d'être aussi performant que ChatGPT.

Nothing x OpenAI

Depuis aujourd'hui, Nothing a commercialisé deux nouvelles paires d'écouteurs sans fil, les Ear et les Ear (a). Ces écouteurs ont des caractéristiques absolument spectaculaires :

Jusqu'à 42,5 heures d'écoute pour le boîtier de charge

Une réduction active du bruit jusqu'à 45 dB

Un puissant haut-parleur dynamique de 11 mm

Un son de qualité supérieure avec LDAC

Un profil sonore personnalisé

Un égaliseur avancé avec 8 bandes de fréquences

Des aigus plus hauts et des graves plus profonds

Ainsi qu'une multitude d'autres avantages qui montrent que ces écouteurs n'ont rien à envier à des AirPods Pro 2 ou même les écouteurs sans fil de Beats les plus haut de gamme !

Si la qualité d'écoute est le principal critère d'exigence lors de l'achat d'écouteurs sans fil, il y a aussi un autre détail important : l'assistant vocal. Depuis plusieurs années, pour poser une question à un assistant depuis des écouteurs, vous avez Siri sur les AirPods, Alexa ou Google Assistant. Cependant, Nothing a voulu une expérience encore plus poussée, un assistant capable de répondre à bien plus de requêtes que tous les autres actuellement disponibles : ChatGPT.



Nothing a intégré dans ses deux nouveaux écouteurs l'intelligence artificielle développée et ultra-populaire d'OpenAI. Sur son site, Nothing explique que ChatGPT va vous permettre de complètement oublier votre Nothing Phone (2) quand vous porterez les écouteurs dans vos oreilles. En effet, ChatGPT prendra en charge vos demandes, le lancement de lecture d'une musique ou une question qui vous passe par la tête.



Nothing précise qu'il s'agit d'une intégration unique en son genre, et la marque a raison, puisque jusqu'à aujourd'hui, aucun fabricant d'écouteurs sans fil n'a pensé (ou réussi) à intégrer ChatGPT. La mauvaise nouvelle dans cette collaboration entre Nothing et OpenAI, c'est que l'accessibilité à ChatGPT depuis les Ear et Ear (a) se fera que depuis un Nothing Phone (2), les iPhone et autres smartphones sous Android seront exclus. Autrement dit, si vous n'êtes pas dans l'écosystème Nothing, cette nouveauté ne vous concerne pas.



La question qu'on peut maintenant se poser, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va continuer à se déployer dans nos écouteurs sans fil ? Google pourrait le faire avec Gemini qui est un concurrent de ChatGPT et Apple pourrait aussi intégrer la version améliorée (boosté à l'IA) de Siri qui devrait être annoncée à la WWDC 2024 début juin.

Télécharger l'app gratuite Nothing X