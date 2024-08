Apple a créé des boîtes stylées pour son Apple Pencil Pro

Non content d'ajouter plusieurs fonctionnalités comme le geste de pression pour changer d'outil, le gyroscope pour la précision du trait et le support du réseau "Localiser", Apple a aussi travaillé l'emballage de son Apple Pencil Pro. Ou plutôt les emballages. Oui, il existe différentes boîtes "design".

Comme l'ont noté plusieurs comptes sur la plateforme X, Apple a créé cinq boîtes différentes pour l'Apple Pencil Pro, chacune avec le mot « Pro » dessiné dessus dans un style unique. Lorsque vous achetez un Apple Pencil Pro, vous recevrez l'une des cinq boîtes au hasard. Un petit plus totalement superficiel, mais qui fait partie de l'expérience Apple.

