iPad Pro M4 : nouvelle forme pour les haut-parleurs et aimants plus imposants

Le célèbre youtubeur Marques Brownlee a fait passer une radio à l'iPad Pro M4. On y découvre la nouvelle disposition/forme des aimants et des haut-parleurs à l'intérieur. Pratique en attendant le démontage complet de nos amis d'iFixit.

Quand l'iPad Pro M4 passe une radio

L'iPad le plus fin du monde (5.1 mm), en vente depuis ce matin, n'a pas fini de nous surprendre. Le youtubeur Marques Brownlee a passé une feuille de papier magnétique sur le dos de l'appareil et a découvert des aimants plus grands et plus nombreux, dont certains avec une nouvelle forme en comparaison avec ceux de l'ancien iPad Pro.



Constatez par vous-même sur l'extrait vidéo en fin d'article, la démonstration est assez inédite si l'on ne sait pas que ce genre de procédé existe. En effet, la feuille de papier magnétique permet d'afficher la forme des aimants à travers une surface, un peu comme une radio à l'hôpital.

L'iPad Pro M4 étant encore plus fin, Apple a sûrement revu sa conception interne. Rappelons que ces aimants sont indispensables pour faire tenir l'Apple Pencil sur la tranche et surtout pour relier l'iPad au nouveau Magic Keyboard.



De plus, cette nouvelle disposition des aimants permet de mieux régler la position de l'iPad lorsqu'il est aimanté au Smart Folio. À nouveau, il suffit de regarder l'extrait vidéo pour comprendre. En revanche, c'est déjà possible sur les autres iPad Pro avec certaines pochettes/coques d'autres marques. Nous avons testé à la rédaction.



Cette méthode nous offre également une vue interne sur les haut-parleurs. Rectangulaires sur l'iPad Pro M2, les haut-parleurs sont désormais ovales et prennent encore plus de place. Une fois de plus, tout s'explique par la réduction d'espace dû à la finesse d'épaisseur de cet iPad Pro M4. Aucun impact négatif sur la qualité sonore, rassurez-vous.