Le Vision Pro est à Paris !

En voilà une manière simple et efficace de motiver et de préparer les utilisateurs français à l'arrivée du Vision Pro dans le pays. Apple vient d'ajouter une vidéo spatiale à sa collection, entièrement réalisée dans Paris.

Un teaser pour l'arrivée du Vision Pro en France ?

Disponible depuis maintenant plus de trois mois aux États-Unis, le Vision Pro d'Apple se fait attendre dans les autres pays à travers le monde. Récemment, Bloomberg a confirmé qu'il allait bientôt débarquer en France et au Canada, et cette nouvelle vidéo semble le prouver.



À l'intérieur du Vision Pro, Apple propose une petite collection de vidéos qui permettent d'avoir un premier aperçu de ce qu'il est possible de faire avec les nouvelles vidéos spatiales. Aujourd'hui, la marque vient d'en ajouter une nouvelle et devinez quoi, elle est entièrement consacrée à Paris.

Nommée Parkour, cette nouvelle vidéo immersive nous emmène au cœur des rues et des toits de Paris aux côtés d'athlètes de parkour du monde entier. Une immersion dynamique d'une durée totale de 12 minutes qui ne sera malheureusement visible uniquement que par les utilisateurs de Vision Pro. Autrement dit, très peu de parisiens. Elle devrait tout de même arriver sur la chaîne YouTube officielle d'Apple par la suite, même si le rendu sera moins impressionnant sans le casque sur la tête.



Pour rappel, les rumeurs parlent d'un Vision Pro 2 deux fois moins cher pour fin 2026 au mieux. En attendant, il faudra débourser plus de 3 500 € pour connaître les joies de la réalité mixte by Apple. Une somme encore trop importante pour un produit aux contraintes bien trop nombreuses.



Source