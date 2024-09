Riviera : The Promised Land Remaster est disponible sur mobile

Après avoir été annoncé en juillet dernier, le remaster de Riviera : The Promised Land a été lancé sur iOS et Android dans le monde entier. Seul hic, ce RPG historique ne prend pour l'instant en charge que la langue japonaise.

Découvrez Riviera : The Promised Land Remaster

Riviera - La terre promise de Riviera est maintenant disponible en version remasterisée ! Le jeu a été amélioré avec une variété de fonctionnalités supplémentaires qui le rendent extrêmement facile à jouer !

Les "anciens" ont probablement connu ce jeu sur les consoles d'antan. Riviera : The Promised Land est sorti en 2002 au Japon sur la WonderSwan Color avant de sortir sur Game Boy Advance deux ans plus tard. Il est ensuite sorti en Amérique du Nord en 2005 avant de sortir sur PSP quelques années plus tard.



Récemment, il a refait surface en version remasterisée sur Switch et Steam. Regardez la bande-annonce Nintendo Switch ci-dessous :

Notre avis sur Riviera The Promised Land

L’histoire suit Ein, un Grim Angel, et son groupe de compagnons dans leur quête pour empêcher la destruction de Riviera. Le jeu se distingue par son système de combat au tour par tour stratégique, où chaque action compte. Pour se démarquer des nombreux JRPG, "Riviera" n’utilise pas de rencontres aléatoires ; chaque bataille est scénarisée, ce qui permet une progression narrative plus fluide.



Les graphismes remasterisés sont bienvenus sur iPhone, avec des personnages et environnements plus détaillés. Les illustrations de personnages sont particulièrement soignées, renforçant l’immersion dans cet univers fantastique. La bande-son, réorchestrée, améliore l'expérience globale, rendant les moments clés encore plus mémorables.



Le jeu propose également des choix de dialogue qui influencent les relations entre les personnages, ajoutant une dimension supplémentaire à l’histoire et permettant une certaine rejouabilité. On frôle parfois le sim-dating. Cependant, certains joueurs pourraient trouver le rythme un peu lent, surtout ceux habitués à des JRPG plus modernes et dynamiques.

Télécharger Riviera The Promised Land

Les développeurs indiquent qu'il faut iOS 15 et un iPhone X minimum pour installer Riviera, vendu 22,99 €. Sur Android, le jeu est étrangement moins cher. Le prix affiché sur le Play Store est de 17,99 €.



Riviera : The Promised Land sera probablement traduit en anglais sur les différentes plateformes, ce qui semble obligatoire pour toucher le public hors du Japon.

Télécharger Riviera : The Promised Land Remaster à 22,99 €