Il envoie des SMS à une prostituée, les supprime de son iPhone, mais sa femme les voit sur l'iMac

Depuis iOS 8.1 et macOS X Yosemite, Apple propose une formidable fonctionnalité : la synchronisation des SMS et iMessage entre l'iPhone et les Mac. Si au premier abord cela a été lancé pour simplifier la vie des utilisateurs afin de leur éviter de prendre obligatoirement leur iPhone quand ils sont devant leur Mac, cette fonctionnalité pose parfois des problèmes de confidentialité dans certains foyers. C'est le cas d'un Britannique qui a échangé plusieurs messages avec une prostituée et qui ont tous été transférés sur l'iMac de la famille...

Il accuse Apple d'être le responsable de son divorce

Un Britannique nommé Richard a récemment intenté une action en justice contre Apple après que la découverte de messages compromettants sur un iMac familial a conduit à son divorce. Richard, qui échangeait en secret des messages avec une prostituée via iMessage sur son iPhone, croyait avoir supprimé toutes les traces de cette conversation en effaçant les messages de son iPhone. Cependant, en raison de la synchronisation automatique des appareils Apple, ces messages étaient toujours visibles sur l'iMac familial.



Marié et désireux de cacher ses échanges, Richard ignorait que les messages supprimés sur son iPhone continuaient d'être visibles sur l'iMac situé dans le salon de sa maison. La synchronisation automatique d'Apple a permis à sa femme de découvrir les discussions compromettantes dans l'application "Messages" de macOS, révélant ainsi l'infidélité de Richard. La conversation portait sur les pratiques sexuelles de la prostituée ainsi que sur les tarifs, une trouvaille qui a poussé sa femme à déclencher la procédure de divorce le plus rapidement possible.

Un divorce qui a coûté très cher à Richard

Sans surprise, avec les preuves accablantes présentées par l'épouse de Richard devant le tribunal, la justice a rapidement tranché en faveur de la plaignante. Le divorce a coûté à Richard plus de 5 millions de livres (6,37 millions de dollars), une somme qu'il espère retrouver en intentant une action en justice contre Apple. Richard accuse la firme de Cupertino de ne pas communiquer clairement sur la synchronisation des messages entre les différents appareils de son écosystème, même après leur suppression sur l'iPhone. Il affirme qu'il n'était pas informé que ses messages envoyés et reçus sur son iPhone étaient automatiquement transférés vers l'iMac familial.



Pour cette affaire insolite, Richard a engagé le cabinet d'avocats londonien Rosenblatt, un cabinet fondé en 1989 et reconnu pour son expertise en droit des affaires, y compris les litiges commerciaux et la gestion des différends. Après une étude en profondeur de l'affaire, le cabinet a déclaré publiquement qu'il était tout à fait possible que cette plainte soit convertie en recours collectif contre Apple. Simon Walton de Rosenblatt a expliqué qu'Apple n'a pas été transparent quant au fait que les messages supprimés sur un appareil peuvent rester visibles sur d'autres appareils rattachés au même Apple ID. Pour le cabinet d'avocats, si la synchronisation des messages est automatique entre les appareils, elle devrait également l'être lors de la suppression des messages.



Rosenblatt a contacté Apple et ses représentants légaux, mais jusqu'à présent, leurs tentatives de communication sont restées sans réponse. Richard encourage d'autres hommes dans des situations similaires à se joindre à son action, espérant ainsi obtenir justice et faire pression sur Apple.



Source