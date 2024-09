Tap to Pay sur iPhone est disponible en Allemagne

Apple annonce aujourd'hui que Tap to Pay débarque désormais en Allemagne, permettant ainsi aux petits commerçants, aux petites entreprises et même à des entreprises de plus grande envergure d'utiliser un iPhone comme terminal de paiement sans contact. La France avait accueilli Tap to Pay en 2023.

Comment ça marche Tap to Pay ?

Les commerçants peuvent tirer parti de la puce NFC de l'iPhone pour accepter les paiements par carte bancaire, paiement mobile (dont Apple Pay) et d'autres méthodes de paiement sans contact. Tap to Pay sur iPhone fonctionne de la même manière que les systèmes de paiement historiques, les fameux TPE, mais matériel supplémentaire pour fonctionner.



Pour effectuer un achat, un client procède ainsi de la même manière qu'avant, en utilisant sa carte, son iPhone, son Android ou autre, sauf que le traitement est effectué à l'aide du Secure Element de l'iPhone du commerçants pour une transaction sécurisée.



Tap to Pay sur iPhone est compatible avec l'iPhone XS et les modèles plus récents. Tap to Pay nécessite également une carte ou un appareil sans contact, et il est compatible avec les cartes d'American Express, Global Discover Network, Diners, Mastercard et Visa.

Les partenaires de Tap to Pay en Allemagne

Tap to Pay sur iPhone est disponible sur de multiples plateformes de paiement allemandes. Adyen, Commerz Globalpay, myPOS, Nexi, SumUp et Viva prennent en charge Tap to Pay sur iPhone dès aujourd'hui, tandis que mollie, PAYONE, Revolut, Sparkassen-Finanzgruppe et Stripe devraient le faire plus tard dans l'année.



Depuis le lancement de Tap to Pay sur l'iPhone aux États-Unis en 2022, Apple s'est efforcé de l'étendre à d'autres pays avec désormais 12 pays, dont le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, le Japon, les Pays-Bas, le Brésil, l'Italie, la France, Taïwan, l'Ukraine et donc l'Allemagne.