Le Vision Pro ne respecte pas le droit à réparer de New York

Des contrôles de conformité au droit de réparer effectués à New York ont révélé que de nombreux produits ne respectent pas les normes. Parmi eux, trois produits Apple, dont le tout dernier Vision Pro qui obtient la pire note, un F. À l'autre bout de la chaîne, l'iPhone 15 se voit affublé d'un A.

New York, ce héros

New York a été parmi les premiers États américains à introduire une législation sur le droit à la réparation, en juin 2022. La Californie l'avait précédée quelques années en arrière, mais pas d'une manière aussi pointue. La dernière législation, qui s'applique aux produits lancés après le 1er juillet 2023, a été très bien accueillie par les bricoleurs en herbe, qu'ils soient résidents de l'État de New York ou non. En effet, l'obligation de rendre les manuels de réparation facilement accessibles aux consommateurs ne pouvait être satisfaite qu'en les mettant en ligne, ce qui les rend automatiquement disponibles partout dans le monde.

Contrôles de conformité du droit à la réparation

Pour la première tournée des contrôles, l'organisation à but non lucratif PIRG a passé au crible 21 produits devant être conformes à la loi. La réparabilité des produits a été notée de A à F, sur la base de "la qualité et l'accessibilité des manuels de réparation, des pièces détachées et d'autres matériaux de réparation essentiels".



Sur les 21 produits, seuls neuf ont obtenu la note A ou B, et six d'entre eux la note la plus basse, à savoir F. La principale défaillance constatée est l'absence d'accès à des manuels de réparation adéquats.

Pour chaque produit, nous avons consulté le site web du fabricant pour obtenir le manuel d'entretien, puis nous avons contacté le service clientèle pour demander un manuel également. Sur les 21 appareils étudiés, 15 disposaient d'un manuel de réparation auquel nous avons pu accéder. Nous avons évalué les manuels auxquels nous avons pu accéder en fonction des informations importantes qu'ils contenaient sur la réparation : la procédure de remplacement d'une ou de plusieurs pièces, une liste des outils nécessaires, des schémas éclatés, des procédures de dépannage et une liste de pièces détachées.



Tous les fabricants fournissent des informations sur la configuration initiale de leurs appareils, mais seuls 12 des 21 produits fournissent des procédures de remplacement et 11 indiquent les outils nécessaires pour démonter le produit.

Apple noté A, C et F

Trois produits Apple ont été lancés après l'entrée en vigueur de la législation, ils ont donc naturellement été mis au banc d'essai. Les tout nouveaux iPad Pro et iPad Air 2024 n'étaient pas encore sortis au moment des opérations.

iPhone 15 : noté A

Le premier est l'iPhone 15, dans toutes ses variantes. Le téléphone a obtenu une note parfaite, basée sur la disponibilité et la qualité du manuel de réparation fourni par Apple, ainsi que sur la mise à disposition des pièces vérifiées. En même temps, Apple propose un programme d'auto-réparation un peu partout dans le monde, comprenant ses derniers iPhone.

MacBook Pro M3 : Classé C

Du côté du MacBook Pro M3, c'est plus mitigé. Le manuel a obtenu une note de 10/10, mais la disponibilité des pièces était inexistante à l'époque du test, ce qui lui a valu une note de 0/10. L'appareil a donc obtenu une note globale de 10/20, soit un C. Quand Apple proposera des pièces en libre-service, le MBP M3 aura forcément un A.

Vision Pro : Noté F

Concernant le casque Vision Pro, ni un manuel de réparation ni des pièces de rechange n'étaient disponibles au moment de la vérification, ce qui a conduit à un zéro pointé, et donc une note de F. En même temps, on se demande qui va réparer lui-même un casque de réalité mixte bardé de technologies et vendu 4 000 €...

Le procureur général de l'État de New York est invité à enquêter

L'association PIRG déclare qu'elle n'est pas qualifiée pour affirmer de manière définitive que les entreprises ayant reçu des notes négatives enfreignent la loi, mais comme il semble qu'elles ne soient pas en conformité, elle a demandé au procureur général de l'État de New York d'enquêter.

Cette enquête évalue et note les fabricants en fonction de la disponibilité de leurs manuels et de leurs pièces détachées, et n'a pas pour but d'analyser de manière définitive si un fabricant est en infraction avec la loi new-yorkaise. Le bureau du procureur général de New York devrait suivre les entreprises qui n'ont pas publié de matériel de réparation et déterminer si elles ne sont pas en conformité avec la loi.

Tout cela sera certainement rapidement résolu du côté d'Apple, d'autant que New York n'est pas le seul État américain à adopter des lois sur le droit de réparer. Les lois adoptées par la Californie et le Minnesota sont entrées en vigueur ce lundi, et des lois sont en cours d'adoption dans l'Oregon et le Colorado. Pour éviter tout nouveau procès ou amende, la firme doit fournir un manuel et des pièces pour chaque appareil. L'entreprise a d'ailleurs récemment mis en ligne un site répertoriant tous les documents des appareils Apple.