Auto Pirates: Captains Cup est un jeu d'auto-bataille compétitif !

Le développeur Featherweight Games, qui s'est fait connaître par des titres comme Rodeo Stampede, Botworld Adventure et Skiing Yeti Mountain, prépare la sortie de son nouveau jeu appelé Auto Pirates : Captains Cup. Et, une fois de plus, il devrait attirer bon nombre de joueurs.

Découvrez Auto Pirates: Captains Cup

Il s'agit d'un jeu d'auto-bataille tactique en ligne, qui sera lancé mondialement le mois prochain. Vous devez constituer votre équipage à partir de quatre factions, équiper votre navire en fonction de vos besoins, puis partir au combat pour grimper dans le classement mondial et espérer revenir avec tout ou partie du butin en fonction de vos résultats. Vous n'avez pas bien saisi le concept ? Voici la dernière bande-annonce d'Auto Pirates : Captains Cup :

"Auto Pirates" est un jeu de stratégie compétitif qui n'est pas sans rappeler des MOBA comme Clash Royale, mais dans un environnement maritime et avec un gameplay automatique. Cela ne plaît pas forcément à tous les joueurs, mais ce genre de titre requiert encore plus de stratégie et d'anticipation.



Avec plus de 80 pirates répartis en 7 classes, chacun possédant des compétences uniques et plus de 100 reliques à attribuer pour créer des synergies puissantes, il y a de quoi faire. Avec un nombre très élevé de combinaisons possibles, aucune partie ne ressemblera à une autre. Et c'est tant mieux, car la réalisation graphique est très plaisante, et les parties rapides sont parfaitement calibrées pour nos habitudes sur mobile.

Date de lancement

La date de sortie mondiale d'Auto Pirates : Captains Cup est prévue pour le 22 août, mais vous pouvez d'ores et déjà l'obtenir en accès anticipé sur Google Play pour Android ou vous procurer la version iOS si vous êtes en Australie, en Nouvelle-Zélande ou aux Philippines. Il s'agit d'un jeu gratuit avec des achat intégrés optionnels. Reste à voir dans quelle mesure...



: le jeu est disponible !

Télécharger le jeu Auto Pirates: Captains Cup