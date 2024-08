Dysmantle s'offre la dernière mise à jour "The Final Patch"

Trois mois après Steam, la version 1.4.0 de Dysmantle, intitulée "The Final Patch", débarque sur App Store (et dans la foulée sur Play Store). Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'évolution du jeu, il s'agit de la dernière mise à jour majeure du titre qui introduit de nouvelles fonctionnalités telles que les Night Terrors, les Link Towers, le niveau Ark 4, et bien plus encore.

La dernière mise à jour de Dysmantle

Une fois le jour 24 passé dans le jeu, les Night Terrors, une nouvelle catégorie d'ennemis, apparaissent sur la carte principale. De plus, les régions de Frore et Hibernus ont été étendues, et les propriétaires de DLC peuvent désormais utiliser les Link Towers pour voyager entre la carte principale et les cartes des DLC, grâce à la nouvelle version. Sans oublier l’ajout du niveau Ark 4, de quoi relancer l'intérêt pour les plus acharnés.

Regardez la bande-annonce originelle de Dysmantle ci-dessous :

Notre avis sur Dysmantle

Dysmantle se distingue par son mélange de plusieurs genres, à mi-chemin entre survie, exploration et construction. Le jeu vous plonge dans un monde post-apocalyptique, rappelant les graphismes de Space Marshals, où vous incarnez un survivant cherchant à échapper à une île hostile. Son succès tient surtout à sa mécanique de destruction : vous pouvez littéralement tout casser dans le jeu pour récupérer des matériaux, que vous utiliserez ensuite pour construire des abris, fabriquer des armes, et créer des bases de défense contre les créatures qui peuplent l'île.

Le jeu offre également une grande liberté d'exploration, avec une vaste carte qui s'étend à mesure que vous progressez. Justement, les nouvelles régions comme Frore et Hibernus ajoutent des environnements uniques à découvrir, chacun avec ses propres défis et récompenses

Dysmantle est aussi enrichi par des éléments de RPG, avec des quêtes secondaires, des niveaux de compétences, et des boss redoutables à affronter. Sans oublier une partie détente, où vous pouvez partir à la pêche, comme dans un certain Stardew Valley.



Caractéristiques du jeu selon le développeur :

Cassez plus de 99 % de tous les objets pour obtenir des matériaux avec les bons outils. Rien ne vous arrêtera.

Combattez (ou fuyez) de viles créatures de l'ère post-apocalyptique.

Explorez le monde ouvert conçu à la main et découvrez ses mystères.

Survivez. Débarrassez les zones des monstres et revendiquez-les comme vôtres.

Construisez des avant-postes pour établir votre présence.

Fabriquez des armes, des outils, des tenues et des bibelots permanents.

Chassez des animaux dangereux ou apprivoisez-les pour votre ranch post-apocalyptique.

Cultivez des plantes exotiques et récoltez les fruits de votre travail.

Résolvez des énigmes en surface et sous terre dans les tombes des Anciens.

Pêchez d'astucieuses créatures écailleuses sous la surface de l'eau.

Cuisinez de délicieuses recettes pour obtenir des améliorations permanentes de statut et de capacité.

Vivez. Profitez de l'après-apocalypse douce-amère.

Si vous ne l'avez pas encore essayé, Dysmantle mérite vraiment votre attention. Celui qui faisait partie de notre top jeux mobiles en 2022 possède même un mode coop à 4 joueurs, histoire de s'éclater encore un peu plus.



Vous pouvez acheter la version mobile de Dysmantle pour 9,99 € sur App Store, ou sur le Play Store pour Android.

