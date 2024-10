Game of Fate est un nouveau jeu FMV asiatique

Les jeux FMV (Full Motion Video) constituent un créneau de niche sur les plateformes mobiles, même s'ils suscitent la nostalgie des joueurs plus âgés qui se souviennent des débuts des jeux sur CD et de l'enthousiasme suscité par l'intégration de contenu vidéo dans le jeu. A chaque nouvelle sortie, c'est la même euphorie, et c'est le cas du dernier né, Game of Fate, qui arrive aussi sur Steam. Si vous avez aimé des titres comme Her Story, continuez la lecture.

Découvrez Game of Fate

Game of Fate est un jeu de science-fiction en vue à la première personne qui explore de fort belle manière les choix de vie dans le but de résoudre des affaires mystérieuses. Edité par EpicDream Games et développé par KarmaGame, il plonge les joueurs dans un monde fictif et immersif où des décisions apparemment insignifiantes peuvent avoir des conséquences profondes, rappelant l'effet papillon, où le battement d'ailes peut provoquer une tempête à des kilomètres de distance.

Vous vous plongerez dans l'intrigue à la première personne, traverserez les époques, résoudrez des affaires bizarres, sauverez des victimes innocentes et lutterez contre un mystérieux tueur ! Vous allez non seulement gagner l'amour, mais aussi résoudre des meurtres et faire régner la justice. Êtes-vous prêt ? Dans cette course contre la montre pour enquêter et partir à l'aventure, jouez à ce « jeu du destin » qui transcende le temps et l'espace, la vie et la mort !

Dans Game of Fate, vous serez confronté à des dilemmes moraux critiques et ferez des choix qui mettront à l'épreuve vos désirs et votre rationalité. L'histoire vous pousse à vous demander si vous êtes prêt à sacrifier votre bonheur actuel pour la poursuite risquée de la vérité. Utiliserez-vous des moyens extrêmes pour sauver des vies en cas de crise ? Serez-vous tenté par des promesses séduisantes ou resterez-vous fidèle à vos intentions initiales, en équilibrant émotion et raison ?

Le jeu propose un mélange captivant de Full Motion Video (FMV) avec de vrais acteurs et des éléments interactifs, ajoutant une dimension cinématographique à l'expérience. Situé entre deux périodes clés, 2019 et 2024, vous incarnez un personnage central enquêtant sur des meurtres étranges et troublants. Bien que l'ampleur du voyage dans le temps soit plus restreinte que dans des récits de science-fiction plus vastes, comme ceux d'H.G. Wells, le suspense réside dans la découverte de l'identité d'un mystérieux tueur avant qu'il ne frappe à nouveau.

Avec plus de 50 fins possibles et une vaste gamme de personnages à rencontrer, Game of Fate invite les joueurs à explorer différentes issues et parcours. Le charme décalé et parfois kitsch du jeu ajoute à l'ambiance. Bien qu'une grande partie de l'intrigue tourne autour de la recherche de la vérité sur les meurtres, il y a également un accent marqué sur les interactions avec des personnages féminins, ajoutant une autre dimension à l'expérience.

En fin de compte, les choix que vous ferez dans Game of Fate—qu'ils soient dictés par la logique ou l'émotion—façonneront votre parcours et le destin de ceux qui vous entourent. Le jeu est prévu pour sortir à la fin du mois, offrant aux joueurs une histoire interactive de plus sur l'App Store. Seul bémol à date, nous ne voyons pas de traduction française, simplement anglaise et chinoise.

Télécharger l'app Game of Fate