iOS 18.2 utilise Face ID pour autoriser la connexion à un ordinateur

Si iOS 18.2 a introduit un large éventail de nouvelles fonctionnalités, notamment pour Apple Intelligence, la mise à jour propose aussi plusieurs autres changements notables. L'une des améliorations clés est la nouvelle possibilité d'utiliser Face ID pour autoriser l'accès de confiance à un ordinateur lors de la connexion d'un iPhone ou d'un iPad.

Une option plus pratique

Comme l'a souligné Aaron Perris sur X, la dernière version bêta d'iOS 18.2 permet aux utilisateurs d'accorder la confiance à un nouvel ordinateur à l'aide de Face ID lors de la connexion via un câble USB. Auparavant, les utilisateurs devaient saisir le code d'accès de leur appareil pour confirmer cette confiance, une mesure introduite par Apple avec l'invite « Faire confiance à cet ordinateur » dans iOS 7 pour empêcher tout accès non autorisé aux données. À partir d'iOS 16, cette alerte apparaissait également lors de la connexion à des ordinateurs déjà approuvés si la sauvegarde automatique locale était activée.

D'ailleurs, petite astuce pour ceux qui ont besoin de réinitialiser leurs ordinateurs de confiance, l'option se trouve sous Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser > Réinitialiser la localisation et la confidentialité.

Autres points forts d'iOS 18.2