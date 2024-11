Un bug dans iOS 18 empêche de retoucher des photos

Un comportement erratique dans iOS 18 frustre les utilisateurs d'iPhone en empêchant l'enregistrement des modifications sur une photo dans l'application éponyme. Lorsque le problème se produit, les utilisateurs qui tentent d'enregistrer leurs modifications sont bloqués par le message d'erreur suivant : « Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de cette photo. Veuillez réessayer ultérieurement.»

L'histoire d'un (nouveau) bug

Vous l'aurez compris, la conséquence de ce bug est qu'il est impossible de sauvegarder les modifications, la seule option étant d'appuyer sur « Annuler » et d'ignorer les modifications pour quitter l'interface d'édition.

Les premiers rapports sur ce problème ont été remontés dès septembre et se sont enchainés malgré les mises à jour ultérieures, y compris les dernières versions bêta d'iOS 18.2. Bien que le problème ait existé pour certains utilisateurs avant iOS 18, il est devenu beaucoup plus fréquent avec les logiciels récents. D'ailleurs, si les iPhone 16 sont les plus cités, les autres modèles semblent aussi affectés, comme notre iPhone 15 Pro de test. Un bug de plus pour iOS 18 après ceux des photos supprimées ou d'iMessage. Fin octobre, iOS 18.1 avait corrigé plusieurs problèmes.

Causes possibles et solutions de contournement

La cause exacte du bug reste floue. Il n'affecte pas tous les utilisateurs ni toutes les photos, mais pourrait être lié aux Live Photos ou à iCloud Photos. Certains utilisateurs ont observé que toutes les photos d'un jour spécifique sont affectées, ce qui n'aide pas à comprendre la raison.



Actuellement, il n'existe pas de solution "propre". Cependant, la duplication de l'image affectée en tant que « photo fixe » permet d'enregistrer les modifications. Cette solution de contournement supprime malheureusement la fonctionnalité Live Photo et les styles photographiques.



Apple est au courant du bug et travaille activement à une solution. Nous mettrons à jour l'article en conséquence, soit avec iOS 18.1.1, soit iOS 18.2 en version finale.