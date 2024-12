Le FBI alerte sur les risques des SMS entre iOS et Android

Alors qu'Apple vient tout juste d'adopter le protocole RCS pour les communications entre iPhone et Android, le FBI et la CISA lancent un avertissement important concernant la sécurité des messages inter-plateformes. Une situation préoccupante qui touche particulièrement les utilisateurs d'iPhone dans leurs échanges quotidiens. En outre, le FBI conseille d'utiliser des applications de messagerie chiffrée comme WhatsApp ou Signal pour se prémunir des fuites de données.

Le RCS d'Apple pas assez sécurisé

La récente intégration du protocole RCS par Apple, prévue pour 2024, ne résout pas tous les problèmes de sécurité. En effet, la version adoptée par la firme de Cupertino ne comprend pas le chiffrement de bout en bout pour les communications entre iOS et Android. Une limitation importante qui rend ces conversations vulnérables aux interceptions, notamment par le groupe de hackers chinois "Salt Typhoon".



Si les communications entre deux utilisateurs iOS (avec iMessage) ou entre deux utilisateurs Android sont parfaitement sécurisées grâce au chiffrement intégré, le problème survient spécifiquement lors des échanges entre les deux plateformes.

Les alternatives recommandées pour les utilisateurs d'iPhone

Face à cette situation, les autorités américaines conseillent vivement l'utilisation d'applications tierces offrant un chiffrement de bout en bout complet. WhatsApp se positionne comme une alternative de choix, disponible gratuitement sur l'App Store et offrant une protection maximale pour les conversations cross-platform. Signal représente également une option particulièrement sécurisée, plébiscitée par les experts en cybersécurité. Pour rappel, Telegram n'est pas chiffré par défaut et son utilisation est de fait déconseillée.



Pour les utilisateurs d'iPhone habitués à iMessage, ces recommandations impliquent un changement d'habitude important. Cependant, la sécurité des communications doit primer, d'autant plus que les attaques récentes ont démontré la vulnérabilité des réseaux de télécommunications traditionnels. Les bulles vertes tant décriées des conversations SMS/RCS entre iPhone et Android pourraient donc laisser place aux interfaces sécurisées des applications de messagerie tierces.



Il est intéressant de noter qu'Apple, généralement à la pointe de la sécurité et de la confidentialité, n'a pas encore implémenté le chiffrement de bout en bout dans sa version du RCS. Un choix qui pourrait évoluer si suffisamment d'utilisateurs migrent vers des solutions alternatives. En attendant, les propriétaires d'iPhone communiquant régulièrement avec des contacts Android ont tout intérêt à privilégier des applications comme WhatsApp ou Signal pour leurs échanges quotidiens.



