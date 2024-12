La première alternative à Apple Pay disponible en Norvège

Les paiements mobiles sur iPhone connaissent une petite révolution en ce début décembre 2024. Pour la première fois depuis le lancement d'Apple Pay, un concurrent direct fait son apparition sur l'écosystème iOS, marquant un tournant historique dans la stratégie d'Apple concernant le contrôle de la technologie NFC de ses appareils.

Vipps lance le premier concurrent d'Apple Pay sur iPhone

Le service de paiement norvégien Vipps vient de devenir la première entreprise au monde à proposer une alternative à Apple Pay sur iPhone. Cette avancée fait suite à l'accord historique conclu entre Apple et les régulateurs européens en juillet 2024, ouvrant enfin l'accès à la technologie NFC des iPhone aux services tiers. L'arrivée d'un système concurrent en Norvège est d'autant plus intéressante que le pays ne fait pas partie de l'Union Européenne et n'a pas participé activement à la régulation concernant l'ouverture de la puce NFC.



Dès aujourd'hui, les utilisateurs norvégiens peuvent effectuer des paiements sans contact dans les magasins via l'application Vipps. Le service est d'ores et déjà compatible avec SpareBank 1, DNB et plus de 40 autres banques norvégiennes, couvrant environ 70% des clients bancaires du pays.



Dans un communique de presse, Rune Garbog, le PDG de Vipps MobilePay déclare :

Nous nous sommes battus pendant des années pour pouvoir concurrencer Apple sur un pied d'égalité, et il semble presque irréel de pouvoir enfin lancer notre propre solution.

Une expansion européenne prometteuse



Le service fonctionne actuellement avec les terminaux acceptant les cartes BankAxept, le système de paiement national norvégien, qui couvre plus de 90% des terminaux de paiement du pays. Vipps prévoit d'étendre la compatibilité aux cartes Visa et Mastercard dans les prochains mois, permettant ainsi des paiements à l'échelle mondiale avant l'été 2025.



L'utilisation est similaire à celle d'Apple Pay : il suffit d'approcher son iPhone du terminal de paiement et de s'authentifier via Face ID, Touch ID ou le code de l'appareil. Les utilisateurs peuvent même définir Vipps comme application de paiement par défaut et l'activer par un double-clic sur le bouton latéral, exactement comme pour Apple Pay.



Issue de la fusion entre le norvégien Vipps et le danois MobilePay, l'entreprise ambitionne d'étendre sa solution tap-to-pay au Danemark, à la Finlande et à la Suède en 2025. Cette expansion pourrait ouvrir la voie à des implémentations similaires par d'autres fournisseurs de paiement à travers l'Europe. En France, Wero caresse le même espoir et pourrait être disponible comme concurrent d'Apple Pay en 2025.



Cette évolution majeure dans l'écosystème des paiements mobiles iOS fait suite aux pressions réglementaires européennes pour plus d'ouverture et de concurrence. Pour Apple, qui a longtemps défendu l'exclusivité d'accès à la puce NFC de l'iPhone pour des raisons de sécurité, c'est un changement de paradigme significatif qui pourrait avoir des répercussions sur d'autres marchés à l'avenir.



Source