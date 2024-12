PS Placeable : un mod pour transformer la PSP en PS2 Bluetooth !

Si vous avez une PSP inutilisée ou avec écran casser, vous ne savez probablement pas que vous pouvez la transformer en une mini PS2, dotée de capacités de contrôleur Bluetooth pour jouer à des jeux PSP sur votre téléviseur. C'est exactement ce que propose le mod "PS Placeable" de Retro Mod Works, transformant votre console de poche en une expérience de salon.

Une mini PS2 !

Le module "PS Placeable" est proposé au prix de 274,99 $ (toussez !), mais il est actuellement sur une liste d'attente en raison d'une demande écrasante. Le site Web note qu'il s'agit essentiellement le fruit du travail d'une seule personne, ce qui explique l'attente suite à sa popularité inattendue.

Pour ceux qui possèdent un certain savoir-faire technique, la société Retro Mod Works vous permet également d'envoyer votre propre PSP pour modification à un coût réduit de 174,99 $, ou vous pouvez opter pour une approche plus "bricoleuse" en précommandant des pièces pour effectuer la conversion vous-même. Ce mod est uniquement compatible avec les modèles PSP-2000 ou PSP-3000 puisque la toute première PSP manquait de capacités de sortie vidéo. La date de disponibilité des pièces de bricolage reste incertaine, mais les informations seront bientôt mises à disposition des clients.



Dan, l'initiateur du projet, a partagé avec l'animateur de la chaîne YouTube Macho Nacho Productions, Tito Perez, son dédain pour le rachat de jeux numériquement alors qu'il possède déjà des copies physiques, conduisant son initiative visant à ajouter le support Bluetooth tout en conservant la fonctionnalité UMD. Il a également exprimé sur Reddit son objectif de redonner vie aux PSP endommagées, car le mod ne nécessite pas d'écran fonctionnel.

L'alternative : la PSP Go

Cependant, ces kits de modules coûtent cher ou nécessitent des compétences que beaucoup ne possèdent peut-être pas. Si votre principal intérêt est de jouer à des jeux PSP sur un écran plus grand sans avoir besoin d'un lecteur UMD, la PSP Go (voir sur Amazon) pourrait être une alternative. Elle ne dispose pas du lecteur UMD mais prend en charge les contrôleurs Bluetooth et la sortie vidéo, ce qui en fait une option viable et plus accessible pour les amateurs de jeux rétro.



Sinon, si vous avez un iPhone ou un iPad, rappelons que l'émulateur PPSSPP est gratuit et est très bien fichu !

