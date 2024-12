Tim Cook persiste et signe : Apple ne facturera pas l'IA

Avec les deux dernières versions en date, iOS 18.1 et 18.2, Apple a introduit des améliorations significatives via l'IA sous la bannière d'Apple Intelligence. Alors que plusieurs sources ont indiqué qu'Apple imaginait déjà une partie payante dans les années à venir, le PDG d'Apple, Tim Cook, a réitéré dans un entretien avec Steven Levy de WIRED que la facturation de ces fonctionnalités n'avait jamais été envisagée en interne.

L'IA aussi fondamentale que le multitouch

Tim Cook a comparé l'intelligence artificielle au multitouch, une technologie qui a fondamentalement changé la façon dont nous interagissons avec les smartphones et les tablettes dès le premier iPhone :

Nous n'avons jamais parlé de la facturation. Nous le considérons comme une sorte de multitouch, qui a permis la révolution des smartphones et la tablette moderne.

Cette comparaison souligne la philosophie d'Apple d'intégrer des technologies transformatrices dans ses produits en tant que fonctionnalités standard et non premium. En clair, le patron ne veut pas d'Apple Intelligence+.

En fait, la stratégie d'Apple est ici profondément ancrée dans son modèle économique :

Dominance matérielle : la principale source de revenus d'Apple provient des ventes de matériel, en particulier d'iPhones. Les améliorations de l'IA sont considérées comme des fonctionnalités qui augmentent la valeur de ces appareils, et non comme des services distincts à monétiser.

: la principale source de revenus d'Apple provient des ventes de matériel, en particulier d'iPhones. Les améliorations de l'IA sont considérées comme des fonctionnalités qui augmentent la valeur de ces appareils, et non comme des services distincts à monétiser. Croissance des services : bien qu'Apple ait un secteur des services en pleine croissance, le principal pilier financier reste le matériel. En intégrant des capacités d'IA dans ses appareils, Apple s'assure que ces fonctionnalités stimulent les ventes de matériel, préservant ainsi l'attrait de ses produits sans avoir à facturer de supplément pour les fonctionnalités d'IA.

: bien qu'Apple ait un secteur des services en pleine croissance, le principal pilier financier reste le matériel. En intégrant des capacités d'IA dans ses appareils, Apple s'assure que ces fonctionnalités stimulent les ventes de matériel, préservant ainsi l'attrait de ses produits sans avoir à facturer de supplément pour les fonctionnalités d'IA. Positionnement sur le marché : contrairement à ses concurrents qui pourraient facturer des améliorations de l'IA, l'approche d'Apple pourrait être considérée comme ajoutant de la valeur à son matériel, rendant ses appareils plus attractifs sur le marché sans avoir à facturer de frais supplémentaires.

Apple a une stratégie plus large

La position d'Apple de ne pas facturer tout ou partie d'Apple Intelligence, comme l'a déclaré Tim Cook, reflète une stratégie plus large où la valeur de l'IA est considérée comme améliorant l'écosystème global des produits plutôt que comme une source de revenus à part entière. Cette approche permet non seulement aux produits d’Apple de rester compétitifs, mais s’aligne également sur leur vision à long terme où la technologie comme l’IA est fondamentale, tout comme le multitouch l’était pour l’iPhone. En clair, les nouveautés, qu'elles soient liées à Apple Intelligence ou non, ne sont pas facturées (directement) aux clients. Seuls les services le sont comme iCloud+, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+, etc.