ACE : Alice Card Episode offre une belle alternative à Balatro

Le studio Mafgames, habitué à nous charmer avec des jeux mobiles peuplés de chats adorables et de hamsters dodus, sort des sentiers battus avec ACE : Alice Card Episode, un nouveau titre de construction de deck inspiré de Balatro pour nos iPhone et Android. Ce nouvel outsider dans l’univers des jeux de cartes ne manque pas d’audace : il promet tout simplement d'envoûter les joueurs. Les développeurs osent même un avertissement malicieux : « Ne faites aucun projet avant de jouer à ce jeu » — une promesse intrigante qui donne envie de découvrir ce qui se cache derrière.

Découvrez ACE - le jeu de cartes d'Alice !

ACE vous plonge dans une aventure fantastique au cœur d’Alice au pays des merveilles, le livre de Lewis Carroll publié en 1865. L’histoire commence de manière inattendue : notre héroïne est aspirée dans la montre à gousset de sa grand-mère, propulsée dans un Wonderland en péril. Votre mission ? Incarner une nouvelle Alice, maîtresse des cartes, et terrasser le grand méchant qui menace ce monde étrange. Pour y parvenir, vous devrez manier un deck de cartes explosives, optimisant leur puissance pour infliger des dégâts dévastateurs aux soldats-cartes qui vous barrent la route. Chaque victoire contre ces adversaires vous rapporte des pièces, que vous pourrez dépenser pour renforcer votre arsenal avec des jokers, des objets et des parchemins.

Le jeu brille par sa richesse stratégique. Avec 130 Jokers aux capacités uniques, 12 effets de cartes exclusifs à ACE, 70 objets capables de renverser la partie et divers parchemins pour booster vos cartes, il n’existe pas de deck parfait — seulement des choix à faire. Ajoutez à cela des signets spéciaux, chacun doté de compétences facilitant la construction de votre deck, et des costumes taillés pour les personnages emblématiques de Wonderland, et vous obtenez une expérience aussi visuelle que tactique.

Un jeu bientôt disponible sur mobile

Si vous êtes prêt à sauver le monde d'Alice, ACE est disponible sur l’App Store et Google Play Store. Gratuit avec des achats intégrés, avec un top départ prévu pour le 28 avril. Le téléchargement est gratuit, aucune excuse pour tester ce mélange de stratégie et de fantaisie unique qui compte bien faire de l'ombre à Balatro.

