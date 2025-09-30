Logitech lance la souris MX Master 4 avec retour haptique

La série MX Master de Logitech, très prisée des utilisateurs de Mac, accueille la nouvelle souris MX Master 4. Cette ultime version conserve la forme emblématique tout en introduisant des améliorations majeures, de quoi faire passer l'excellente MX Master 3S pour une antiquité.

Un clavier qui défie le Magic Keyboard d'Apple

La fonctionnalité phare est le système de retour haptique, intégré dans un panneau au niveau du repose-pouce. Logitech explique que les vibrations personnalisables améliorent le défilement, la navigation et les sélections, idéales pour des tâches comme l'édition vidéo, le design et l'analyse de données. Les utilisateurs peuvent ajuster cette fonctionnalité via le logiciel Logitech Options+, activant des réponses haptiques dans des applications comme Photoshop, Lightroom et Zoom, avec une intégration au niveau du système sur macOS et Windows.



La MX Master 4 introduit également le système Action Rings via Logitech Options+, une interface numérique offrant des raccourcis spécifiques aux applications. Cette fonctionnalité, qui simplifie les commandes dans des outils comme Photoshop et Excel, peut faire gagner jusqu'à 33 % de temps et réduire les mouvements de souris de 63 %.

En termes de connectivité, la MX Master 4 est équipée d'une puce haute performance et d'une antenne optimisée, doublant la puissance de connexion des modèles précédents.

Faites défiler 1 000 lignes par seconde et arrêtez-vous sur un pixel avec la molette de défilement MagSpeed, l'expérience de défilement la plus rapide (3), la plus silencieuse et la plus précise (4) de Logitech

Un nouveau dongle USB-C est disponible, bien qu'il ne soit pas inclus avec la version optimisée pour Mac (vous n'en aurez pas besoin). Le design reste fidèle à ses prédécesseurs, mais remplace certaines finitions caoutchoutées par un plastique texturé résistant aux tâches.

Notre avis

La Logitech MX Master 4, donc une mise à jour itérative de la 3S, conserve la même forme, une autonomie de 70 jours, un capteur 8K DPI et des clics ultra-silencieux, tout en étant légèrement plus lourde (150 g contre 141 g), plus large (8,84 cm contre 8,43 cm) et plus haute (12,83 cm contre 12,50 cm). Elle introduit un retour haptique personnalisable dans le repose-pouce et un "Actions Ring" pour des raccourcis d'applications, bien que ces fonctionnalités, agréables, ne soient prises en charge que par quelques logiciels comme Photoshop et Zoom au lancement. La finition en hausse et des améliorations mineures, comme des patins PTFE plus grands et un bouton de geste repositionné, optimisent l'expérience utilisateur.

Le top du top à 129 €

La MX Master 4 est disponible dès maintenant sur Amazon pour 129 € en quatre coloris, avec livraison dès demain pour les membres Prime. Une alternative à la Magic Mouse d'Apple, mais en bien plus pratique et efficace, que ce soit sur Mac ou iPad.

