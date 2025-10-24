Le retour de Clippy dans la mise à jour « Humanist AI » de Copilot

Microsoft a discrètement ressuscité son célèbre assistant Clippy sous la forme d’un "Easter egg" caché dans la dernière mise à jour de Copilot, dans le cadre d’une initiative plus large visant à rendre l’IA plus chaleureuse, conviviale et centrée sur l’humain.

Découvrez Mico : le nouveau visage du mode vocal

Présentation du nouveau Copilot : votre assistant IA

Cette mise à jour inclut une conception intuitive avec des réponses plus digestes et plus rapides, ainsi que de nouvelles fonctionnalités.

Copilot Voice : idéal pour le brainstorming, les questions rapides ou simplement pour s'exprimer.

Copilot Daily : commencez votre journée avec un récapitulatif des actualités et de la météo. Clair, simple et facile à comprendre.

Au cœur de la mise à jour d’automne de Copilot se trouve Mico — une sphère colorée et animée qui apparaît lors des interactions vocales. Son nom, contraction ludique de Microsoft Copilot, écoute, réagit avec de subtiles animations et change de couleur selon le ton de la conversation. L’objectif ? Une IA moins robotique, plus attachante.

Touchez Mico plusieurs fois… et Clippy apparaît

Le géant américain a eu la bonne idée d'y cacher une surprise : tapez plusieurs fois sur Mico, et il se transforme brièvement en Clippy (officiellement Clippit), l’assistant trombone qui a marqué (et souvent agacé) les utilisateurs d’Office de 1997 au début des années 2000. Autrefois icône controversée, Clippy a été retiré avec Office 2007. Aujourd’hui, avec des graphismes modernes et une IA intelligente, Microsoft retente l’approche des assistants à personnalité — mais cette fois, c’est optionnel.



D'ailleurs, conscient de son (lourd) passif, Mico peut être désactivé complètement. Les utilisateurs préférant une interface épurée peuvent rester sur la version textuelle de Copilot.

Hint - Mico on mobile can turn into clippy 🔥 pic.twitter.com/0grwDoXcaR — TestingCatalog News 🗞 (@testingcatalog) October 23, 2025



En plus de Mico, on trouve les nouveautés suivantes :

Mode Real Talk – Une IA qui remet en question les idées avec bienveillance, s’adapte à votre style et favorise des échanges profonds.

– Une IA qui remet en question les idées avec bienveillance, s’adapte à votre style et favorise des échanges profonds. Discussions de groupe – Jusqu’à 30 participants.

– Jusqu’à 30 participants. Mode Learn Live – Un tuteur socratique pour les étudiants, guidant pas à pas la découverte des concepts.

– Un tuteur socratique pour les étudiants, guidant pas à pas la découverte des concepts. Copilot amélioré dans Edge – Intégration plus profonde au navigateur.

Disponibilité

La mise à jour est déjà disponible aux États-Unis, avec un déploiement rapide au Royaume-Uni et au Canada. L'Europe devrait suivre dans les prochaines semaines.



Accédez à Copilot via :

L’application Copilot (iOS & Mac)

copilot.microsoft.com (optimal dans Edge)

Pour tous les détails, consultez la page officielle Copilot de Microsoft.

Télécharger l'app gratuite Microsoft Copilot