Sony confirme le MMO Horizon : Steel Frontiers sur mobile !

Le tant attendu MMO Horizon de Sony est officiel, apportant les bêtes robotiques du monde post-apocalyptique à la vie multijoueur. Intitulé Horizon Steel Frontiers, le jeu est une collaboration entre Guerrilla Games de Sony et le studio coréen NCSoft, notamment connu pour la série Lineage. C'est un MMORPG free-to-play qui sortira en cross-plateforme sur PC, iOS et Android.

Horizon arrive sur mobile

La révélation s'est faite via une vidéo d'annonce de 10 minutes mêlant séquences cinématiques, gameplay pré-alpha et entretiens avec les développeurs. Elle met en avant des chasses coopératives aux bêtes dans des ruines verdoyantes et des structures métalliques imposantes familières aux fans de la saga Horizon. Les informations avaient été publiée en amont de l'événement G-Star 2025 en Corée.



Regardez la bande-annonce officielle ici :

Dans la vidéo, le directeur de studio de Guerrilla, Jan-Bart van Beek, le qualifie de « MMORPG complet conçu spécifiquement pour mobile ».



Les joueurs incarnent des chasseurs de machines dans les Deathlands - une frontière sauvage inspirée de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, partageant les étendues avec des milliers d'autres. Attendez-vous à des alliances pour abattre des titans, des affrontements avec des tribus rivales et des luttes pour les ressources, mélangeant frissons scriptés et chaos émergent. « Vous pouvez entrer dans ce monde n'importe où, n'importe quand », ajoute van Beek.



Le producteur exécutif Sung-Gu Lee insiste sur l'attrait principal : « le frisson de faire tomber des machines colossales ». S'appuyant sur l'attrait d'Horizon, il introduit de nouvelles mécaniques comme ramasser des armes lâchées par les bêtes et les monter pour des combats futurs. Une chaîne YouTube dédiée a été lancée avec une bande-annonce de gameplay montrant des affrontements intenses contre des machines.

Abandonnant l'héroïne Aloy, Steel Frontiers propose une personnalisation profonde des personnages pour des guerriers tribaux uniques. Sony et NCSoft n'ont pas annoncé de date de sortie, mais promettent une disponibilité « le plus tôt possible ».



Qui est déjà en train de faire de la place sur son iPhone ?