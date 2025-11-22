Real Pool 3D : le meilleur jeu de billard de l'App Store en 2025

Après des centaines d’heures passées sur la feutrine virtuelle, je peux clamer haut et fort : Real Pool 3D reste, pour moi, le roi incontesté des jeux de billard sur iOS (et Android). Et pourtant, je ne suis pas aveugle : il n’est pas parfait, mais il fait tellement bien l’essentiel que ses petits défauts passent au second plan. Il est devant des titres comme Infinity 8 Ball Pool King, Pool Blitz, Pro Snooker & Pool, Pool Ball - Classic et autre Pooking City.

Mon avis sur Real Pool 3D

Ce qui place Real Pool 3D (qui porte magnifiquement bien son nom) au-dessus de la concurrence, c’est d’abord sa polyvalence exceptionnelle : 8 Ball, 9 Ball, UK 8 Ball et surtout le Snooker (un vrai snooker avec les bonnes règles et une table de 3,83 mètres / 12 pieds). Très peu de jeux mobiles offrent les quatre disciplines dans la même application, et encore moins avec cette qualité. En même temps, le titre fêtera l'an prochain ses dix ans, une éternité à notre époque mais remplie de nombreuses mises à jour.

La physique est globalement excellente : trajectoires naturelles, rebonds crédibles, contrôle précis de la force et des effets. Oui, certains joueurs pointilleux (dont moi) trouvent que les effets sur la blanche sont un poil exagérés à puissance maximale, et que les poches en mode snooker sont légèrement trop généreuses (surtout les poches du milieu). Mais franchement ? C’est un détail qui rend le jeu plus accessible et agréable sur un écran tactile de 6 pouces environ. Sur un vrai billard, on rate 10 fois plus souvent… et on rage 10 fois plus aussi.



Côté IA, l'ordinateur comme disent les anciens, les développeurs ont également remarquablement bien dosé leur affaire : le niveau facile pardonne, le moyen vous pousse dans vos retranchements et le difficile vous humilie royalement quand vous tentez des coups trop ambitieux. Parfait pour progresser.



Côté pubs, c’est devenu rare sur mobile : elles sont courtes, peu fréquentes et jamais intrusives entre deux parties (une toutes les 4-5 parties environ). Un modèle qu’on aimerait voir plus souvent dans les jeux.

Les petits plus qui font la différence dans Real Pool :

Mode Practice sans aucune règle : idéal pour s’échauffer ou simplement se détendre.

Personnalisation du tapis et des queues (même si on en veut toujours plus).

Pass’n’Play ultra fluide pour jouer à deux sur le même appareil.

Musique relaxante qu’on finit par couper, mais c’est toujours ça de pris.

Conclusion du test

Bref, malgré ces deux micro-défauts sur le snooker (poches un peu larges et effets parfois trop prononcés), Real Pool 3D reste pour moi l’expérience la plus complète, la plus réaliste et la plus agréable sur iPhone (iPad et Mac compatibles). Quand je veux jouer au billard n’importe où, n’importe quand, c’est toujours vers lui que je reviens. Un peu comme Wonderputt pour le mini-golf.

La note 4,5 / 5



Téléchargement gratuit, pubs raisonnables, mises à jour régulières : si vous cherchez un seul jeu de billard sur votre téléphone, arrêtez de chercher. Mieux, il est accessible dès iOS 12, Mac M1 et même sur Android via le Play Store. Parfait !

Télécharger le jeu gratuit Real Pool 3D