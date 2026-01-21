Gumslinger 2 : le retour des duels sucrés et déjantés

Préparez-vous à plonger dans un univers de bonbons sur-armés ! Gumslinger 2, la suite du jeu mobile déjanté de 2020, vient de sortir et élève le niveau de folie à des sommets inédits. Si le premier opus nous avait déjà conquis avec ses duels rapides et absurdes, cette version tour par tour transforme chaque affrontement en un spectacle pyrotechnique où l'environnement devient votre meilleur allié - ou votre pire ennemi. Encore un jeu que vous découvrez en premier sur iSoft.

Découvrez l'univers de Gumslinger 2

Dans Gumslinger 2, vous incarnez un "Gumslinger", un tireur en gélatine prêt à en découdre. Oubliez les armes classiques : ici, vous aspirez et lancez tout ce qui traîne, des canards en plastique inoffensifs aux bombes nucléaires dévastatrices. La physique unique du jeu fait voler vos personnages dans tous les sens, avec des explosions spectaculaires et des rebonds comiques qui rappellent les meilleures scènes de cartoons. Chaque tir est une loterie hilarante, où un simple canard en caoutchouc peut renverser la partie, ou une tronçonneuse transformer votre adversaire en confettis sucrés.

Inspiré du premier Gumslinger, qui brillait par sa simplicité - des duels un-contre-un où viser la tête faisait la différence, avec des corps qui gigotaient comme des vers de terre après un impact -, cette suite enrichit l'expérience.



Explorez 12 mondes vibrants, collectionnez plus de 150 personnages, armes et chapeaux personnalisables. Ramassez des cartes pour débloquer 50 munitions folles, à upgrader pour des effets déjantés, et traquez les 6 munitions légendaires aux pouvoirs surpuissants, comme des explosions en chaîne ou des téléportations improbables.



Les graphismes minimalistes et colorés, hérités du premier épisode, s'animent dans des arènes bien plus travaillées et variées : du Far West à un salon cosy. Les modes défis, où vous tirez sur des bouteilles volantes ou des boîtes de conserve, ajoutent de la variété, tout comme les tournois contre des IA basées sur de vrais joueurs.

Un jeu gratuit

Gratuit avec des achats in-app discrets, Gumslinger 2 est parfait pour des sessions courtes et addictives, que ce soit pour rire ou pour grimper dans les classements.

En résumé, si vous avez adoré le nonsense du premier (où un squelette manchot défiait un homard en vol plané), Gumslinger 2 vous offrira des fusillades sucrées encore plus explosives. Téléchargez-le dès maintenant et lancez votre première enclume - le fun est garanti, sans modération (et même le sang en gélatine n'effraiera personne) !

