Facebook anime votre photo de profil grâce à l'IA

Meta a annoncé un ensemble de nouvelles fonctionnalités propulsées par l'IA (maison) pour Facebook, destinées à rendre les photos de profil, les Stories, les Memories et les publications dans le fil plus expressives et ludiques. Une bonne nouvelle pour dépoussiéré le réseau social qui a perdu de sa superbe ces dernières années.

Facebook se met enfin à l'IA

La principale nouveauté permet d’animer sa photo de profil : une image fixe se transforme en courte animation en boucle amusante. Les utilisateurs choisissent parmi des presets comme « naturel », « chapeau de fête », « confettis », « vague de la main » ou « cœur », avec des variations (casque sur la tête, geste des mains).



Pour un résultat optimal, Meta recommande d’utiliser une photo nette d’une seule personne face à la caméra, visage visible et sans objet dans les mains. D’autres pré-réglages d’animations seront ajoutés tout au long de l’année, notamment pour les événements saisonniers et occasions spéciales (Saint-Valentin, Pâques, été, rentrée, Noël). Il n’existe pas d’option pour créer des animations personnalisées, dommage.

Les autres nouveautés propulsées par l'IA

Pour les Stories et les Memories, Meta introduit l’outil Restyle, alimenté par Meta AI. Après avoir téléchargé une photo dans une Story ou sélectionné un Memory à partager, il suffit d’appuyer sur Restyle pour :

saisir un prompt textuel décrivant les modifications souhaitées,

ou choisir parmi des catégories prédéfinies : styles (ex. : anime, illustré, low-poly), humeurs (ex. : glowy), éclairages (ex. : éthéré), couleurs (ex. : tons froids ou rose), fonds (ex. : plage, paysage urbain).

Cela permet de réimaginer rapidement une photo sans compétences avancées en retouche, ni sans logiciel de type Photoshop ou Pixelmator Pro.



Et ce n'est pas fini. Pour rendre les publications textuelles du fil d’actualité plus attractives, Facebook ajoute désormais des fonds animés. Lors de la création d’un post texte, un icône « A » multicolore (arc-en-ciel) permet d’accéder à une sélection de fonds fixes ou animés en tout genre, avec d'autres à venir.

Ces nouveautés s’inscrivent dans la stratégie de Meta qui intègre massivement son IA générative sur Facebook, Instagram et WhatsApp. Meta AI alimente déjà divers outils d’édition et de génération d’images, améliore la recherche dans les applications du groupe de Mark Zuckerberg, et sert aux conversations utilisées pour le ciblage publicitaire et la personnalisation (sans possibilité de s’y opposer). Ces fonctionnalités sont déployées progressivement auprès des utilisateurs.



