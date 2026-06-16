iOS 27 améliore l'app Messages sur 3 points

Vous le savez, avec iOS 27, Apple a mis l’accent sur les corrections de bugs et les améliorations de performances. L’application Messages bénéficie particulièrement de cette mise à jour, avec la résolution de trois des problèmes les plus frustrants pour les utilisateurs. Voici ce que les ingénieurs de la Pomme ont fait pour améliorer (grandement) votre quotidien.

1. Réémission automatique des messages échoués

Vous envoyez un message, quittez l’application immédiatement, et vous réalisez plus tard qu’il n’est jamais parti ? C’était un classique très agaçant sur iOS 26 et avant. Il fallait retourner dans Messages et appuyer manuellement sur Réessayer. Dans iOS 27, les messages échoués sont réessayés automatiquement en arrière-plan. Plus besoin d’intervention manuelle !

2. Envoi indépendant des messages (fin du blocage en chaîne)

Vous envoyez une photo ou une vidéo, elle reste bloquée avec la barre de progression bleue… et tous les messages suivants sont bloqués derrière elle. C’est terminé, iOS 27 permet l’envoi continu et indépendant des messages. Chaque photo, vidéo ou texte a sa propre barre de progression. Un fichier qui coince n’empêchera plus les autres messages de partir.

3. Synchronisation beaucoup plus fiable entre appareils

Vous passez de votre iPhone à votre iPad ou Mac et certains messages n’apparaissent pas, sont en retard ou totalement absents ? Apple a nettement amélioré la synchronisation iCloud des conversations dans iOS 27. Les discussions se mettent à jour de façon plus rapide et plus fiable entre tous vos appareils. C'était le plus pénible pour moi.

Conclusion

Ces trois corrections, bien que peu visibles, font partie des améliorations les plus appréciées par les utilisateurs en bêta. Elles rendent enfin l’application Messages plus fluide et plus fiable au quotidien. Et cela s'ajoute au nouvel outil de dessin et à la possibilité de cacher le bouton "dictée" du champ de saisie.



Disponibilité : ces nouveautés sont déjà présentes dans les bêtas développeurs d’iOS 27 et iPadOS 27. La version publique stable est attendue en septembre 2026.



Quel était le bug Messages qui vous énervait le plus avant iOS 27 ?