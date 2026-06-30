Easy Delivery Co : la mise à jour gratuite EasyRally bientôt sur mobile

Le charmant jeu de livraison en montagne Easy Delivery Co. continue de surprendre ses joueurs. Après un lancement mobile très réussi (qu'on a raté !), les développeurs dévoilent une mise à jour gratuite ambitieuse baptisée EasyCo EasyRally, prévue pour le 6 juillet.

Mai c'est quoi Easy Delivery Co ?

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le titre, Easy Delivery Co. est un jeu de simulation de livraison qui se déroule dans un univers montagneux enneigé plein de charme. Vous incarnez un livreur qui doit acheminer des colis à travers des paysages magnifiques, en conduisant un camion tout en profitant d’une ambiance cosy et relaxante. Le jeu mélange exploration, physique amusante et une atmosphère hivernale réconfortante qui rappelle les jeux indés les plus touchants.



Son succès repose sur plusieurs points forts : une prise en main immédiate, des graphismes pixel-art très soignés, une bande-son apaisante et surtout cette sensation de liberté dans des environnements ouverts et magnifiques. Le jeu a rapidement séduit les amateurs de jeux relaxants et de simulation, devenant un petit phénomène sur mobile grâce à son côté « feel-good » et sa rejouabilité. Beaucoup de joueurs apprécient particulièrement le mélange entre moments calmes de conduite et défis de livraison plus techniques.

La mise à jour EasyRally

Au programme de cette mise à jour "EasyRally" :

Nouveau mode EasyRally : passez de la livraison tranquille à des courses contre la montre avec une physique entièrement repensée pour un style rallye

Des paysages de montagnes à traverser à grande vitesse

Replays cinématiques pour admirer vos meilleurs sauts et dérapages

Nouvelles musiques signées Sohaoying

Nouvelle carte

Améliorations sur les effets de neige et la suspension

Un excellent complément au jeu de baseEasy Delivery Co. avait séduit par son ambiance et son approche unique. Cette mise à jour ajoute une dose d’adrénaline tout en restant fidèle à l’esprit du jeu. C’est une très bonne nouvelle pour les joueurs qui voulaient plus de variété.



Ce DLC gratuit montre que les développeurs continuent de soutenir activement leur jeu plusieurs mois après son lancement mobile. Que vous aimiez la conduite relaxante ou les défis plus nerveux, Easy Delivery Co. devient encore plus complet. Un bon complément à Drive Rally !

Disponible sur App Store et Play Store avec un achat intégré pour débloquer la totalité du jeu.

Télécharger le jeu gratuit Easy Delivery Co.