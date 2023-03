Sid Meier's Railroads arrive bientôt sur mobile

Après Sid Meier's Civilization VI qui a connu un grand succès depuis 2016, la licence va accueillir un tout nouveau titre mobile avec Sid Meier's Railroads. On change de décor et de gameplay avec un jeu de gestion de trains qui demandera, encore une fois, un peu de réflexion afin de devenir le baron du secteur. La sortie est prévu pour ce printemps sur iOS et Android, d'après Feral Interactive qui s'occupe du portage.

Sid Meier's Railroads se dévoile

Après un teasing, le studio en charge de relancer simulation ferroviaire lancée sur PC en 2006, nous donne un aperçu du contenu qui attend les joueurs. Dans Sid Meier's Railroads sur mobile, on retrouvera 16 scénarios, 40 locomotives, des commandes sur écran tactile et une interface utilisateur repensée.

Ce printemps, construisez un empire ferroviaire prospère dans le creux de votre main - posez des voies et concevez des itinéraires lucratifs pour faire fortune, et participez à la compétition pour devenir le plus grand magnat du rail de l'histoire !

Regardez la bande-annonce de Sid Meier's Railroads sur mobile de Feral Interactive ci-dessous :

Pour le moment, aucune date précise ni prix n'ont été annoncés. Il faut savoir que le jeu coûte 10 euros sur Steam grâce à une promotion. On peut imaginer à peu plus le même tarif, voire un peu plus sur iOS et Android.



Voici la description officielle :

Dans ce mélange captivant de maquette de train et de simulateur de gestion ferroviaire, posez des voies et optimisez les itinéraires pour établir des réseaux lucratifs de villes et d'industries, acheminant des passagers, des matières premières et des marchandises à travers les continents. Augmentez vos profits grâce au rendement, à l'innovation et à des décisions commerciales avisées en acquérant des brevets de valeur, en négociant des actions boursières et en créant ou en achetant des industries. Entrez en compétition avec des leaders mondiaux et des titans de l'industrie pour atteindre le but ultime : devenir le plus grand magnat des chemins de fer de l'époque !

Avez-vous déjà joué à Sid Meier's Railroads sur PC ?