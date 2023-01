Ultimate Sackboy arrive bientôt sur mobile

Encore un runner automatique en provenance d'une licence de consoles. Après Mario, Sonic et Crash Bandicoot, voici Sackboy de LittleBigPlanet. Oui, le célèbre bonhomme du jeu PlayStation arrive bientôt sur mobile. En réalité, il y fera son retour, puisque celui que l'on pouvait personnaliser à souhait a déjà fait une incursion dans l'App Store avec Run Sackboy Run.

Ultimate Sackboy se montre en vidéo

Incarnez le héros iconique SACKBOY et participez aux légendaires Ultimate Games, le tournoi de course d'obstacles le plus prestigieux - et le plus fou - de tout Craftworld ! Pourrez-vous glisser, esquiver et vous faufiler entre les ennemis classiques de Sackboy, surpasser vos rivaux et gagner de superbes prix, tout en restant élégant ?

La mascotte de la série LittleBigPlanet revient donc dans un jeu de course automatique à la troisième personne. Apparemment, le principe est que Sackboy participe à une sorte de compétition tels que les Jeux Olympiques.



Regardez la bande-annonce en vidéo :

En plus de la course à pied, l'accent est mis sur la collecte de vêtements et la personnalisation de votre Sackboy, une fois n'est pas coutume. Nous parlons ici de milliers de vêtements à débloquer et à améliorer, ainsi que des niveaux supplémentaires en fonction de votre progression.



Si cela ne vous suffit pas, sachez que vous pourrez glisser, sauter, esquiver et bien sûr courir tout en affrontant d'autres joueurs. En cas de victoire, vous pourrez même remporter son costume ! Une bonne idée qui vient s'ajouter à la très belle réalisation d'ensemble, un travail soigné qui, on l'espère, ne sera pas gâché par le modèle économique free-to-play.

Ultimate Sackboy est en phase de test dans certaines régions, mais la sortie officielle sur iOS et Android est positionnée au 21 février.

Télécharger le jeu gratuit Ultimate Sackboy