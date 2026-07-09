Apple veut la startup PrismML qui exécute des modèles IA géants directement sur iPhone

Selon un rapport de The Information, Apple serait en discussions avancées avec PrismML, une startup spécialisée dans l’exécution de très gros modèles d’intelligence artificielle directement sur iPhone, sans avoir recours à des serveurs cloud. Cette technologie pourrait représenter une avancée majeure pour Apple Intelligence, en permettant des traitements IA plus puissants, plus rapides et surtout plus privés, entièrement sur l’appareil.

Une avancée pour l’IA locale

Actuellement, même les modèles Apple Intelligence les plus avancés nécessitent encore une partie de traitement dans le cloud pour les tâches les plus complexes. La technologie de PrismML permettrait d’exécuter des modèles beaucoup plus grands entièrement sur la puce Apple Silicon, sans envoi de données vers des serveurs externes. Cela irait dans le sens de la stratégie d’Apple : renforcer la confidentialité et réduire la dépendance au cloud, tout en améliorant la vitesse de réponse et l’autonomie.

Une telle acquisition présenterait des avantages considérables :

Confidentialité maximale : Aucune donnée ne quitte l’iPhone.

: Aucune donnée ne quitte l’iPhone. Réactivité : Réponses quasi instantanées sans latence réseau.

: Réponses quasi instantanées sans latence réseau. Autonomie : Moins de consommation liée aux transferts de données.

: Moins de consommation liée aux transferts de données. Fonctionnalités hors ligne : IA utilisable même sans connexion internet.

Si Apple acquiert ou s’associe avec cette startup, cela pourrait accélérer considérablement le développement d’Apple Intelligence sur iOS 27, iOS 28 et au-delà.

Un marché très concurrentiel

Google, Samsung et d’autres fabricants travaillent également sur l’IA « on-device ». Apple, avec son expertise en puces (Neural Engine très performant), est particulièrement bien placée pour réussir cette transition. L’intérêt d’Apple pour cette startup montre que la firme de Cupertino veut garder une longueur d’avance sur l’IA locale, un domaine stratégique pour les années à venir. Ce serait une excellente nouvelle pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée et pour ceux qui souhaitent une expérience IA plus fluide et instantanée.