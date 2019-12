Niantic fait le bilan de Pokémon Go, Ingress et Harry Potter: Wizards Unite

Hier à 11:12 (Màj hier à 13:42)

Guillaume Gabriel

Réagir

La fin de l'année 2019 approche, il est donc l'heure de faire les premiers bilans... C'est notamment le cas du côté des studios de développement, et c'est le cas du célèbre Niantic.



Ces derniers ont choisi le réseau social Twitter pour le faire, à défaut de passer par le billet de blog habituel. Ainsi, le studio récapitule certaines de ses réalisations de 2019 pour les jeux Pokémon Go, Ingress et Harry Potter: Wizards Unite.

Niantic fait le bilan de ses jeux en 2019

Pour commencer, les développeurs ont tenu à remercier les nombreux joueurs pour leur soutien et leur fidélité durant l'année 2019, en citant quelques nouveautés mises en place au sein des différents jeux.



La série de tweets a souligné certains des plus grands changements, mais surtout les futures arrivées pour l'année 2020 ! Ainsi, nous avons appris que Niantic va implémenter un support in-game, permettant d'avoir de l'aide sans quitter l'application.



Pour le reste, on retrouvera des forums communautaires pour Harry Potter Wizards Unite et Ingress, pour retrouver d'autres joueurs autour de soi, une mise à jour du centre d'aide Pokémon Go et surtout, le studio promet que de belles fonctionnalités débarqueront dans les trois jeux.



On a déjà hâte !



Source