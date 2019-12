Cadillac propose un écran de 38 pouces dans son Escalade

Toujours plus dans l'excès ? Les constructeurs automobiles semblent avoir trouvé un nouveau terrain d'affrontements : là où la puissance a moins d'importance, l'intérieur, le confort et l'excentricité sont désormais des facteurs importants. Cadillac s'est fait assez discret ces derniers temps, surtout du côté des nouveautés technologiques, et pourtant...



Ces derniers viennent certainement de plier le game des écrans présents à bord des habitacles : pour son futur Escalade, l'américain a fait le choix d'implémenter un écran de... 38 pouces !



Il faut dire que le véhicule est géant, affichant plus de 5 mètres de longueur...

Elle sortira en 2020 aux États-Unis, et fait déjà parler d'elle : la nouvelle génération d'Escalade vont proposer un écran de bord imposant de 38 pouces, rien que ça. Le tenant du titre jusqu'à présent ? Le Volkswagen Touareg qui embarquait un écran de 15 pouces...



Avec un affichage de type OLED et un écran incurvé, Cadillac proposera donc des images de très belles qualités, le tout dans un SUV de luxe qui en jette. Malheureusement, il sera difficile de le voir sur les routes européennes, à cause des normes inappropriées, notamment au niveau de la vitesse.



Présentation officielle le 4 février prochain !



