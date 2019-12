Sid Meier's Civilization VI : les scénarios et DLC gratuits pendant les fêtes

Hier à 15:04 (Màj hier à 15:04)

Guillaume Gabriel

Une bien belle année 2019 pour Aspyr Media, et plus particulièrement pour les amateurs du jeu Sid Meier's Civilization® VI (v1.2.0, 2,9 Go, iOS 12.0) avec notamment la sortie des extensions Rise and Fall et Gathering Storm dans le jeu.



Si on ne sait pas encore de quoi l'agenda 2020 sera fait, même si on espère une compatibilité avec l'écran Retina, on sait que les fêtes risquent d'être joyeuses !



Car oui, les développeurs du jeu vont offrir plusieurs scénarios et DLC pendant les prochaines semaines, de quoi faire de belles économies et ajouter de nombreuses heures de jeu.

Les DLC de Sid Meier's Civilization VI gratuites pendant les fêtes

Pour les joueurs ayant souscrit au jeu complet (10,99 €), de beaux cadeaux vont être faits durant les prochaines semaines puisque les développeurs vont offrir les DLC :

18 au 20 décembre: Poland Pack

20 au 22 décembre: Vikings Pack

22 au 24 décembre: Australia Pack

24 au 26 décembre: Persia and Macedon Pack

26 au 28 décembre: Nubia Pack

28 décembre au 1er janvier: Khmer & Indonesia Pack

Si vous n'avez pas encore testé le jeu, nous vous invitons à le faire, ce dernier est "gratuit" pendant 60 tours.

Télécharger le jeu gratuit Sid Meier's Civilization® VI