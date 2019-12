Apple en recherche de nouveaux locaux à Manhattan

Le bâtiment que vous voyez ci-dessus est le Essex Crossing dans le Lower East Side . Il s'agit d'un bâtiment en cours de construction (qui d'après les photos) va inspirer le design et la modernité . Apple serait intéressé pour louer la totalité du bâtiment qui aurait 32 000 pieds carrés de bureaux, pour y installer un "mini siège". Source

La firme californienne se veut raisonnable, elle ne cherche pas à acheter , mais souhaite plutôt louer un immeuble entier en plein coeur de Manhattan. Précédemment, les personnes en charge de trouver les nouveaux locaux, s'était intéressé pour s'installer à New York, pas loin de l'Apple Store de la 5th Avenue, mais visiblement cela n'a pas réussi , puisque le projet semble avoir été abandonné , en même temps que les centaines d'emplois de new-yorkais qui avait été promis. Jim Underhill qui est le PDG de Cresa avait déclaré surprenant qu'Apple tourne le dos à New York !

Vous croyiez vraiment que la surface de 260 000 m2 de l'Apple Park allait suffire à la firme californienne pour y loger ses équipes ? Il semblerait que vous avez été un peu naïf. Apple a besoin d'encore plus d'espace, mais cette fois dans une autre ville ! L'entreprise serait actuellement en recherche de nouveaux bureaux dans les quartiers chic de Manhattan.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.