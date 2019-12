Fortnite fête Noël en offrant des cadeaux

Hier à 23:12 (Màj hier à 23:12)

Guillaume Gabriel

La fin d'année et les fêtes l'accompagnant approchent à grands pas : la bonne occasion pour les développeurs de profiter de cette occasion pour lancer des évènements et offrir des cadeaux au sein de leurs jeux. C'est le cas du côté de Fortnite (v11.31.1, 212 Mo, iOS 11.0) qui lui, choisit de faire les deux !



En effet, la fête hivernale vient de débuter au sein du Battle Royale, et pour l'occasion, l'équipe d'Epic Games gâte ses nombreux fidèles ! En se rendant au chalet chaque jour, vous pourrez ainsi ouvrir un nouveau cadeau.



Le reste des cadeaux est visible dans la bâtisse, mais il est difficile de savoir ce qu'ils contiennent. Heureusement, un petit malin a réussi à trouver toutes les surprises en fouillant le code du jeu.

Fortnite va gâter ses joueurs dans les prochains jours

Les "14 jours de Fortnite" sont donc lancés, et pour l'occasion, on retrouve des défis et des récompenses exclusives ! Le nouveau lobby de Noël prend désormais la forme d'un chalet, accueillant chaque jour un nouveau cadeau.



La datamineur français Yanteh a récapitulé ce qui nous attend :

Durant cet événement, il est également possible de mettre la main sur deux skins exclusifs : la sapin de Noël et le Mammouth !



